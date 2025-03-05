تكنولوجيا: هاتف Google Pixel 9a يظهر في قاعدة بيانات FCC مع تأكيد لمواصفاته الأساسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يترقب عالم التقنية الهاتف المتوسط القادم من جوجل، Pixel 9a، مع اقتراب موعد إطلاقه. مؤخرًا، ظهر الجهاز في قاعدة بيانات FCC، مما كشف عن بعض التفاصيل المهمة حول مواصفاته.

خضع Pixel 9a لعملية اعتماد من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ما أدى إلى ظهور معلومات جديدة عنه. ورغم أن بعض التفاصيل لا تزال غير معروفة، فإن مواصفات الاتصال الخاصة بالجهاز باتت واضحة في قاعدة بيانات اللجنة.

بحسب الوثائق، سيحمل Pixel 9a أسماء الطرازات GTF7P و G3Y12، وسيدعم تقنيات LTE و 5G، بالإضافة إلى Wi-Fi 2.4 و Wi-Fi 5. كما سيدعم الهاتف Wi-Fi 6E، وNFC، إلى جانب ميزة الشحن اللاسلكي.

لكن الميزة الأبرز على الإطلاق هي دعم Pixel 9a لاتصال الأقمار الصناعية، وهي ميزة لم تكن متوفرة إلا في هواتف Pixel 9 و Pixel 9 Pro.

وإذا تأكد ذلك، فقد يصبح Pixel 9a أول هاتف متوسط الفئة يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية. حتى الآن، هذه الميزة متاحة فقط في هواتف Pixel 9، وسلسلة Samsung Galaxy S25، وأجهزة iPhone بدءًا من iPhone 14 وحتى iPhone 16.

من المتوقع أن يتم الكشف عن Pixel 9a رسميًا قريبًا. فقد ظهرت تسريبات حديثة تكشف عن تصميمه، وعادةً ما تطلق جوجل هواتف سلسلة A في منتصف العام.

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