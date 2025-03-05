تكنولوجيا: سلسلة Google Pixel 10 قد تصل مع تطبيق Pixel Sense ومساعد رقمي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار سنوات، انتشرت شائعات حول نية جوجل إطلاق مساعد رقمي جديد لأجهزة بيكسل. بدأت أولى التسريبات عن “Pixie” في أواخر ديسمبر 2023، ثم لاحقًا ظهرت تقارير تفيد بأن المساعد سيأتي مع Pixel 9 و Pixel 9 Pro، لكن ذلك لم يحدث أبدًا.

الآن، ألقت Android Authority مزيدًا من الضوء على مصير Pixie. وفقًا للتقرير، لا يزال المساعد الرقمي قيد التطوير، لكن جوجل أعادت تسميته ليصبح “Pixel Sense”، وتخطط لتوفيره كتطبيق مستقل.

تشير المعلومات إلى أن جوجل تستهدف إطلاق تطبيق Pixel Sense مع سلسلة Pixel 10. المساعد الجديد سيعتمد على قدرات مساعد جوجل السابقة، لكنه سيتوسع ليشمل تكاملًا أعمق مع معظم تطبيقات جوجل الأساسية، مثل Chrome و Gmail و Photos و YouTube.

ببساطة، تسعى جوجل إلى تحسين التخصيص عبر تحليل استخدام الهاتف الذكي واقتراح التطبيقات والخدمات التي يحتاجها المستخدم قبل أن يبحث عنها.

ومع ذلك، لا تزال تفاصيل التصميم وواجهة Pixel Sense غير معروفة، كما لم يتضح بعد ما إذا كان التطبيق سيتوفر لهواتف بيكسل الأقدم أم سيظل حصريًا للأجيال الجديدة.

المصدر