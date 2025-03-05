شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين ترتفع وسط آمال بتخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت عملة بتكوين اليوم الأربعاء بعد سلسلة من التراجعات الحادة في أسعار العملات الرقمية، حيث ساعدت آمال في تخفيف الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول في تعزيز شهية المخاطرة.

وارتفعت بتكوين بنسبة 3.4% لتصل إلى 87103.8 دولار؛ وفق ما نقله موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الرقمية.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك مساء أمس الثلاثاء إن ترامب قد يقدم تنازلات لكندا والمكسيك بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كلا البلدين هذا الأسبوع.



وانتقدت الدولتان هذه الخطوة وقدمتا عددًا من الإجراءات الانتقامية .. كما فرض ترامب رسومًا بنسبة 20% على الصين.



وأدت تصريحات لوتنيك إلى تعزيز الآمال بأن الرسوم الجمركية ستكون أداة للتفاوض وأنها ستكون مؤقتة، مما أشعل شهية المستثمرين للأصول المدفوعة بالمخاطرة، كما لوحظ أن أسواق الأسهم بدأت في التعافي بشكل طفيف من خسائرها الأخيرة.



ومع ذلك، لم يذكر ترامب أي تنازلات بشأن الرسوم الجمركية في خطابه مساء الثلاثاء أمام الكونجرس، بل بدا أنه يصر على جدول أعماله الخاص بالرسوم، حيث ذكر أن هناك المزيد من الإجراءات ستُتخذ بحلول أوائل أبريل.



وارتفعت العملة الرقمية الثانية من حيث القيمة "إيثيريوم" بنسبة 3.8% لتصل إلى 2,175.47 دولارًا، بينما ارتفعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 4.3% لتصل إلى 2.4222 دولارًا.



وسجلت كل من "سولانا" و"كاردانو" زيادة بنسبة 3.2% و14% على التوالي، بينما ارتفعت "بوليجون" بنسبة 1.5%.



ومن بين العملات الرقمية الميمية، ارتفعت "دوج كوين" بنسبة 2.1%، بينما أضافت عملة ترامب "$TRUMP" ما يقرب من 5%.