شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفلام خيال علمى.. روبوت يقوم بدوريات فى الشوارع ويجذب انتباه الصينيين والان مع تفاصيل الخبر

تم نشر روبوتات شبيهة بالبشر مؤخرا لدوريات الشوارع جنبا إلى جنب مع ضباط الشرطة البشر فى جنوب الصين، مما جذب انتباه الجمهور على نطاق واسع حيث تفاعلوا بنشاط مع الجمهور، حيث احتلّت هذه الروبوتات مؤخرا مركز الصدارة فى شوارع شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ، حيث شوهدت مرتدية سترات شرطة عالية الوضوح تؤدى مهام الدوريات.



روبوت صيني فى الشوارع لمساعدة الشرطة

يُظهر مقطع فيديو رائج على الإنترنت الروبوت وهو يسير فى تشكيل مع ضباط الشرطة ويصافح الناس بحماس، وقام الروبوت بالتلويح للحشد ونفذ الأوامر الصوتية، مما جذب العديد من المتفرجين وأضفى الحيوية على شوارع المدينة، بحسب ما ذكر موقع scmp.

تم إطلاق هذه الروبوتات الشبيهة بالبشر الأنيقة، والمُسماة بالنموذج PM01، فى 24 ديسمبر 2024، ويبلغ ارتفاعها 1.38 مترا ووزنها 40 كجم، وتكلف 12000 دولار لكل منها.

وعلى الرغم من حجمها الصغير، فإن الروبوتات تعمل بخوارزمية متقدمة للتعلم التعزيزى للحركة، مما يمكنها من المشى بشكل طبيعى وسلس مثل البشر وأداء مناورات معقدة مثل القفزات الأمامية.

وبفضل الرقائق القوية وأجهزة الاستشعار المتنوعة، بما فى ذلك نظام LiDAR - وهو جهاز يستخدم الليزر لقياس المسافة ورسم خريطة لمحيطها يمكن لهذه الروبوتات الاستجابة بدقة للأوامر والتنقل عبر البيئات المعقدة.

تم تصميم PM01 بواسطة EngineAI، وهى شركة ناشئة مقرها شنتشن تأسست فى عام 2023، وكشفت عن العديد من نماذج الروبوتات، وكان أكثرها ابتكارا، SE01، قادرا على تنفيذ حركات معقدة مثل القرفصاء والقفز وأداء تمارين الضغط واسترجاع العناصر.

على الرغم من أن PM01 قيد الاستخدام المحدود حاليا داخل قوة شرطة شنتشن، إلا أنها تساعد الضباط فى مهام الدوريات، مما قد يخفف من عبء العمل عليهم.

وعلى نحو مماثل، فى ليانيونقانغ بمقاطعة جيانغسو، أثبت روبوت دورية آخر مزود بعجلات فعاليته فى دعم جهود الشرطة لدرجة أن أحد الروبوتات ساعد بنجاح فى لم شمل طفل مفقود يبلغ من العمر 3 سنوات مع أسرته، وقد أثار روبوت الشرطة اهتماما كبيرا بعد مشاركة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، وعلق أحد مستخدمى الإنترنت: "هذا هو أول روبوت من الصين يمشى منتصبا مثل الإنسان"، بينما أعرب آخر: "بعيدا عن التطبيقات العسكرية وتطبيق القانون، تتمتع روبوتات الخدمة المنزلية بأعلى طلب وأكبر إمكانات بين الروبوتات الشبيهة بالبشر.. وإذا تمكنت من استبدال مدبرات المنازل بسعر معقول، فسوف ندخل عصرا جديدا من الروبوتات الشبيهة بالبشر".