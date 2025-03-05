شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تلغى اختبار إطلاق رحلة ستارشيب 8 بسبب مشاكل فى الصاروخ والان مع تفاصيل الخبر

ألغت شركة سبيس إكس للفضاء إطلاق رحلة الاختبار الثامنة لستارشيب، أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، حيث واجهت الشركة مشاكل مع عنصرى المركبة، و معزز سوبر هيفى ومرحلة شيب العلوية، وألغت الإطلاق في اللحظات الأخيرة بعد إبقاء ساعة العد التنازلي عند T-40 ثانية.

وفقا لما ذكره موقع "space"، لم تحدد سبيس إكس خلال بثها على شبكة الإنترنت ما هى المشكلات، ولم يتضح متى ستحاول الشركة مرة أخرى إطلاق الرحلة 8.

كتبت سبيس إكس عبر X، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة لمؤسس الشركة والرئيس التنفيذي إيلون ماسك، "التراجع عن محاولة اختبار الطيران اليوم.. فريق ستارشيب يحدد أفضل فرصة متاحة للطيران".

قال دان هوت المتحدث باسم سبيس إكس خلال بث على الويب لمحاولة الإطلاق: "نتوقع 24 ساعة على الأقل، لكننا سنحرص على إخبار الناس".

تعمل سبيس إكس على تطوير مركبة ستارشيب القابلة لإعادة الاستخدام بالكامل لمساعدة البشرية على الاستقرار على القمر والمريخ، حيث ظهر الصاروخ العملاق لأول مرة في أبريل 2023 ولديه الآن سبع رحلات تجريبية تحت حزامه.

تميزت أحدث مهمة له، والتي حدثت في 16 يناير، بنجاحات وإخفاقات، على سبيل المثال، تمكنت سبيس إكس من التقاط مركبة سوبر هيفي العائدة في ستارباس بأذرع برج الإطلاق، لكن المركبة فقدت بعد تطوير تسرب للوقود بعد أقل من 10 دقائق من الطيران.

انتهى الأمر بالمرحلة العلوية بالانفجار فوق المحيط الأطلسي، مما وفر عرضًا سمائيًا دراميًا للأشخاص فى جزر توركس وكايكوس والمناطق المجاورة.

وكان من المفترض أن تنشر المركبة مجموعة من أقمار ستارلينك الصناعية الوهمية على متن الرحلة 7، وستحاول سبيس إكس مرة أخرى القيام بذلك على متن الرحلة 8؛ وهى أهداف مماثلة لأهداف الرحلة 7.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستستقر سوبر هيفي بين ذراعي برج الإطلاق مرة أخرى، وستطير المركبة كثيرًا حول الأرض قبل أن تهبط بهدوء في المحيط الهندى قبالة غرب أستراليا.

