شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديثات جديدة لمتجر جوجل بلاي تمنحك تجربة استخدام أسهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل، عن تحديثات لمتجر جوجل بلاي، والتي تقدم ميزات جديدة تهدف إلى جعل اكتشاف الأدوات والبحث عنها تجربة أسهل، حيث يمكن للمستخدمين الاستفادة من مرشح جديد مخصص للبحث عن التطبيقات التي تقدم أدوات، كما أنشأت الشركة صفحة مخصصة تعرض الأدوات عبر فئات مختلفة وحالات استخدام وتفضيلات.

ميزات اكتشاف الأدوات الجديدة على متجر جوجل بلاي

وقد قامت جوجل بتفصيل الميزات الجديدة المتعلقة باكتشاف الأدوات التي تهدف إلى مساعدة المطورين على معالجة قابلية الاكتشاف وفهم المستخدم، وهما التحديان اللذان يحدثان عند الاستثمار في تطوير الأدوات.



وسيتم طرح التحسينات قريبًا على الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

وتقول الشركة إن المطورين يمكنهم الآن التركيز على زيادة التنزيلات والمشاركة بمساعدة مرشح بحث مخصص للأدوات، و عند البحث عن التطبيقات، يمكنهم تحديد المرشح من الشريط العلوي لإدراج جميع التطبيقات والألعاب التي تقدم أدوات، ويتم إجراء تغيير رئيسي آخر على صفحة تفاصيل التطبيق



كما أنشأت الشركة صفحة مخصصة تعرض الأدوات عبر فئات مختلفة وحالات استخدام وتفضيلات وبعد إطلاقه، سيتمكن مستخدمو أندرويد أيضًا من رؤية صفحة تحريرية مخصصة للأدوات.

وستقوم بتصنيف وإدراج التطبيقات التي توفر الأدوات عبر فئات مختلفة و على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التحقق من قائمة تطبيقات الإنتاجية والترفيه التي تحتوي على أدوات، كما سيتمكنون من رؤية قائمة أدوات التحرير الموصى بها.