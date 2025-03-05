شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتيال جديد عبر واتساب.. هندى يخسر أكثر من 1150 دولار بعد ضغط على "لينك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ولاية كارناتاكا في الهند حادثة احتيال جديدة عبر تطبيق واتساب، حيث وقع رجل يبلغ من العمر 31 عامًا ضحية لعملية نصب ذكية بعد تلقيه رابطًا مزيفًا يدّعي دعم القضايا الخيرية. وبحسب التقارير، فقد خسر الضحية 1.11 لكح روبية ما يعادل "1147" دولار، بعد أن قام بالنقر على الرابط، والذي أدى إلى تنزيل تطبيق احتيالي مكّّن المحتالين من سرقة أمواله.

كيف وقع الاحتيال؟

بحسب صحيفة The Times of India، تم الإبلاغ عن الحادثة من قبل رجل يُدعى فارون من قرية غولتاماجالو في منطقة بانتوال تالوك، في شكواه، ذكر فارون أنه تلقى رابطًا عبر واتساب يدعو للتبرع للمساعدات الطبية، وتمويل التعليم، والتبرع بالكراسي المتحركة، وبحسن نية، ظن أن الرابط موثوق، فقام بالنقر عليه.

بمجرد النقر على الرابط، تم تثبيت تطبيق RPC خفي على هاتفه تلقائيًا، RPC هي اختصار لـ Remote Procedure Call، وهي تقنية تُستخدم عادةً للسماح لجهاز بتنفيذ أوامر على جهاز آخر، ولكن المحتالين استغلوا هذه التقنية لخداع الضحايا.

التطبيق الاحتيالي كان متخفيًا على شكل منصة استثمارية تدّعي أنه يمكن للمستخدمين ربح 2000 روبية يوميًا بمشاهدة 40 فيديو، على أن يتم إيداع الأموال في محفظتهم داخل التطبيق.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال الإلكتروني؟

مع تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في الهند، من الضروري اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب الوقوع فى فخاخ مماثلة. إليك بعض النصائح لحماية نفسك:



تحقق دائمًا من مصداقية الرسائل أو الروابط التي تروّج للتبرعات أو فرص الاستثمار، فغالبًا ما يستخدم المحتالون أسماء المؤسسات الخيرية لخداع الضحايا.



لا تنقر على الروابط الواردة من أرقام مجهولة عبر SMS أو واتساب، إلا إذا كنت متأكدًا من صحتها.

تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر غير رسمية، حيث يستخدم المحتالون برامج ضارة لسرقة معلوماتك الشخصية والمالية. احرص على تحميل التطبيقات فقط من Google Play أو Apple App Store.



لا تشارك أبدًا بياناتك المصرفية، OTP، أو كلمات المرور مع أي شخص غير موثوق أو تطبيق غير رسمي.