شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سباق السحابة والذكاء الاصطناعى.. أمازون ومايكروسوفت تتنافسان فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند (MeitY) أن شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، الذراع السحابية لشركة أمازون، تخطط لاستثمار حوالي 8.2 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.



وأكد وزير تكنولوجيا المعلومات أشوين فايشناو أن هذا الاستثمار الضخم لن يقتصر فقط على البنية التحتية السحابية، بل سيسهم أيضًا في توفير فرص عمل كبيرة في الهند.

وأضاف أن التنفيذ الفعلي للاستثمار سيبدأ بين عامي 2029 و2030، وسيشمل إطلاق وحدات معالجة رسومات (GPUs) وخدمات متقدمة لإدارة الحوسبة السحابية.

توسّع أمازون في الهند

تمتلك أمازون ويب سيرفيسز حاليًا مركزين للبيانات في الهند، الأول في مومباي، والذي تم افتتاحه عام 2016، والثاني في حيدر أباد، الذي بدأ العمل عام 2022. يأتي هذا الاستثمار كجزء من جهود الهند لتعزيز تخزين البيانات السحابية محليًا، وذلك تماشيًا مع تقرير صادر عن IDC يتوقع أن ينمو قطاع التخزين السحابي في الهند من 8.3 مليار دولار في 2023 إلى 24.2 مليار دولار بحلول 2028.

إلى جانب توسعها في مجال الحوسبة السحابية، أعلنت أمازون العام الماضي عن استثمار إضافي بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز أعمالها في التجارة الإلكترونية في الهند. وخلال مؤتمر Smbhav السنوي في ديسمبر 2024، صرح سمير كومار، مدير أمازون في الهند، بأن الشركة تهدف خلال السنوات الأربع القادمة إلى رقمنة 10 ملايين شركة صغيرة، وتمكين أكثر من 12 مليون شركة صغيرة من دخول الاقتصاد الرقمي. كما أشار إلى أن أمازون ساهمت في تحقيق 13 مليار دولار من الصادرات التراكمية، ووفرت 1.4 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الهند.

التنافس المتزايد في قطاع السحابة والذكاء الاصطناعي في الهند

إلى جانب استثمارات أمازون، يشهد قطاع الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند منافسة متزايدة. فقد أعلن ساتيا ناديلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، عن استثمار بقيمة 3 مليارات دولار في الهند خلال العامين المقبلين لتعزيز البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي. يتضمن هذا الاستثمار بناء مراكز بيانات جديدة، إلى جانب مبادرات ADVANTA(I)GE India التي تهدف إلى تدريب 10 ملايين شخص على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

أمازون لم تكتفِ بهذه الاستثمارات، فقد التزمت أيضًا بتحقيق 80 مليار دولار من الصادرات عبر التجارة الإلكترونية من الهند بحلول 2030، وهو رقم أربعة أضعاف التزامها السابق البالغ 20 مليار دولار بحلول 2025.

موعد التنفيذ والتوقعات المستقبلية

مع تزايد استثمارات الشركات التكنولوجية الكبرى في الهند، يبدو أن البلاد ستصبح مركزًا رئيسيًا للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تساهم استثمارات أمازون ومايكروسوفت وغيرها من الشركات في تحقيق نمو اقتصادي كبير، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التحول الرقمي في المنطقة.