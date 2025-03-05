شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يخطط لترقية ضخمة ليصبح أشبه بمنصة نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد يوتيوب لإطلاق تحديث ضخم يغير طريقة عرض المحتوى، حيث يخطط لمزيد من التركيز على الاشتراكات المدفوعة، تمامًا مثل نتفليكس وأمازون برايم. ووفقًا لتقرير نشرته The Information، فإن يوتيوب يهدف إلى دمج محتوى تابع لجهات خارجية ضمن منصته وجعله جزءًا من العروض المتميزة.

هذه الخطوة ليست جديدة تمامًا، فقد سبق أن أطلق يوتيوب خدمة Primetime Channels، التي تتيح للمستخدمين الاشتراك في خدمات مثل Max وParamount Plus مباشرة عبر المنصة.

ولكن نظرًا لانخفاض التفاعل مع هذه الخدمة بسبب عدم وضوحها للمستخدمين، قررت الشركة الآن منحها مساحة أكبر في الواجهة الرئيسية.

وبحسب التقرير، يهدف يوتيوب إلى تحقيق إيرادات إضافية من خلال توسيع Primetime Channels، مع الحرص على عدم إغراق المستخدمين بالإعلانات والعروض الترويجية. لهذا، سيعتمد التصميم الجديد على عرض المحتوى في صفوف منظمة، مثل تلك الموجودة في نتفليكس وديزني بلس، مع تخصيص قسم خاص بالخدمات المدفوعة.

ومن التحديثات اللافتة في هذه الترقية، منح منشئي المحتوى إمكانية تنظيم مقاطع الفيديو في صفحات مخصصة للمسلسلات، مع تصنيف الحلقات والمواسم، مما يسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى، بدلاً من الاعتماد على قوائم التشغيل التقليدية.

وقد صرح كورت ويلمز، المدير الأول لإدارة المنتجات في يوتيوب، قائلاً: “عندما تدخل إلى تطبيقنا على التلفاز وتبحث عن عرض معين، لن يهم إن كان هذا العرض من قناة Primetime أو من أحد المبدعين، بل سيكون كل شيء متاحًا بسهولة."

من المتوقع أن يتم إطلاق هذا التصميم الجديد خلال الأشهر المقبلة، مما سيعزز تجربة المستخدم ويجعل يوتيوب منصة أكثر تكاملاً لمختلف أنواع المحتوى.