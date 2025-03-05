شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" و"ناسا" تطلقان أول مهمة لدراسة كهرباء الشفق القطبى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وكالة ناسا عن خطة لدراسة التيارات الكهربائية للشفق القطبي، على أمل إدارة تأثيراتها المحتملة على كوكب الأرض، حيث ستطلق مهمة EZIE (مستكشف التصوير الكهربائي Zeeman)، التى تشمل على ثلاثة أقمار صناعية بحجم حقيبة، تسمى cubesats، على متن صاروخ سبيس إكس، بهدف تتبع هذه الظاهرة.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، يدفع النشاط الكهربائي حوالي مليون أمبير من الشحنة الكهربائية حول أقطاب الأرض خلال ظاهرة الشفق القطبي، ويمكن أن تخلق هذه الشحنة الكهربائية مشاكل كبيرة، فإن النفاثات الكهربائية هي تيارات كهربائية مكثفة تتدفق فوق الأرض، ويمكن أن تؤدي الاضطرابات المغناطيسية الناجمة عنها إلى انقطاع التيار الكهربائي على كوكبنا، والتأثير على سلامة رواد الفضاء، والتداخل مع الأقمار الصناعية.

قال لاري كيبكو، عالم مهمة EZIE في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا فيماريلاند، في بيان: "EZIE هي أول مهمة مخصصة حصريًا لدراسة النفاثات الكهربائية"، مضيفا "أنها تفعل ذلك باستخدام تقنية قياس جديدة تمامًا".

وتعتمد المهمة بشكل خاص على تقنية زيمان، وباستخدام أداة على متن الطائرة تسمى مخطط مغناطيسية النفاثات الكهربائية الميكروويف، ستراقب الأقمار الصناعية المكعبة الثلاثة EZIE تأثير انقسام زيمان أثناء دورانها حول الأرض.

وتدرس ناسا بعد ذلك قوة واتجاه المجالات المغناطيسية المرصودة التي أنشأتها النفاثات الكهربائية، ويأمل علماؤهم أن يكشف هذا عن بنية وتطور نظام النفاثات الكهربائية.



وقال سام يي، الباحث الرئيسي في مشروع EZIE في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز (APL)، في نفس البيان: "إن استخدام تقنية زيمان لرسم خرائط عن بعد للحقول المغناطيسية الناتجة عن التيار هو في الواقع نهج للحصول على هذه القياسات على ارتفاع يصعب قياسه".

ومن الجدير بالذكر أن مهمة EZIE ستستغل قوة العلماء المواطنين لتعزيز أبحاثها، ومن خلال توزيع العشرات من مجموعات قياس المغناطيسية EZIE-Mag على الطلاب الأمريكيين، وكذلك المتطوعين في جميع أنحاء العالم، ستتمكن وكالة ناسا من مقارنة الكثير من البيانات التي تم جمعها على الأرض بملاحظات EZIE.



ومن المقرر أن تطلق مركبة فالكون 9 التابعة لشركة سبيس إكس الأقمار الصناعية المكعبة الثلاثة إيزي من قاعدة فاندنبرج الفضائية في كاليفورنيا في مهمة النقل المشترك ترانسبورتر-13، وسيتم الإطلاق خلال ذروة النشاط الشمسى، عندما يكون النشاط الشمسي أقوى.

