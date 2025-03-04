تكنولوجيا: توقعات بطرح مخزون ضخم من كرت AMD Radeon RX 9070 XT عند الإطلاق بسعر 599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تقارير حديثة من مصادر بارزة في عالم كروت الشاشة عن توقعات بمستويات مخزون ضخمة لكرت شاشة AMD Radeon RX 9070 XT عند إطلاقه المقرر يوم الخميس، 6 مارس 2025. وفقًا لتقارير من Hardware Canucks وHardware Unboxed، استنادًا إلى معلومات من تجار التجزئة، فإن AMD قد أعدت كميات كبيرة من هذا الكرت، مما قد يتجاوز إجمالي مبيعات سلسلة Nvidia GeForce RTX 50 التي أُطلقت مؤخرًا حتى الآن. يأتي هذا الإطلاق في وقت تعاني فيه Nvidia من نقص حاد في مخزون كروتها الجديدة من سلسلة RTX 50، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير فوق السعر المقترح من الشركة المصنعة.

يعتمد Radeon RX 9070 XT على معمارية RDNA 4 ومعالج Navi 48، ويضم 64 وحدة حوسبة (CUs)، وهو كرت يُعد خليفة لـ Radeon RX 7800 XT . حددت AMD سعر الكرت عند 599 دولارًا، وهو ما يزيد بـ 50 دولارًا فقط عن سعر Radeon RX 9070 غير XT، مما يضعه في منافسة مباشرة مع كروت شاشة مثل Nvidia GeForce RTX 5070 وRTX 5070 Ti. في حين أن أداء RX 9070 XT مقابل منافسيه من Nvidia لم يتضح بعد بشكل كامل، تشير التوقعات إلى أن توفره الوفير قد يمنح AMD ميزة تنافسية كبيرة في السوق.

يأتي هذا الإطلاق بعد أشهر من التحديات التي واجهتها Nvidia مع سلسلة RTX 50، حيث أدت المخزونات المحدودة إلى رفع أسعار كروت شاشة مثل RTX 5070 وRTX 5070 Ti إلى مئات الدولارات فوق السعر الموصى به من Nvidia، بينما لم يكن الأداء المتوقع لهذه الكروت يتماشى مع التوقعات في بعض الحالات. في المقابل، يبدو أن AMD استعدت جيدًا لتلبية الطلب على RX 9070 XT، مما قد يجعله خيارًا جذابًا للاعبين الباحثين عن أداء قوي بسعر معقول، خاصة مع السعر المحدد عند 599 دولارًا أمريكيًا.

المصدر