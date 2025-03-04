تكنولوجيا: Nvidia تؤكد تأخر إطلاق RTX 5070 Founders Edition للسوق العالمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقاً لشركة Nvidia فأن كرت الشاشة GeForce RTX 5070 Founders Edition لن يكون متاح للشراء عند إطلاقها الرسمي في 5 مارس 2025، جاء هذا الإعلان المفاجئ بعد تأجيل سابق لموعد الإطلاق من أواخر فبراير إلى أوائل مارس، مما أثار تساؤلات حول خطط الشركة. وأكدت Nvidia أن هذا التأخير سيؤثر على توافر الأسواق العالمية، حيث ستتوفر النسخة Founders Edition لاحقًا خلال شهر مارس دون تحديد تاريخ دقيق.

على الرغم من تأجيل النسخة Founders Edition، ستبقى كروت RTX 5070 من شركاء التصنيع مثل ASUS وMSI وGigabyte متاحة للشراء في يوم الإطلاق المحدد، 5 مارس 2025، بسعر يبدأ من 549.99 دولارًا أمريكيًا كما حددته Nvidia مسبقًا. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن كميات التوافر قد تكون محدودة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لدى بعض الموزعين نتيجة الطلب المتزايد، خاصة مع الإقبال الكبير الذي شهدته كروت RTX 50-series السابقة مثل RTX 5090 وRTX 5080.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه Nvidia تحديات محتملة في سلاسل التوريد، كما أشارت تقارير سابقة إلى مشكلات طفيفة في الجودة أثرت على أقل من 0.5% من كروت RTX 5090 و5070 Ti و5080، مما قد يكون سببًا وراء تأخير النسخة Founders Edition. يُذكر أن هذا الإصدار يتميز بتصميم خاص من Nvidia، ويُعد الخيار الأكثر اقتصادية مقارنةً بالإصدارات المخصصة من الشركاء، مما يجعله محط اهتمام اللاعبين الباحثين عن الأداء العالي بتكلفة معقولة.

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