شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.4 beta 2.. مزايا جديدة تصل لهواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل الإصدار التجريبي الثاني من iOS 18.4 للمطورين، والذي يجلب مجموعة من التحسينات والمزايا الجديدة. يأتي هذا التحديث في إطار التحضيرات لإطلاق الإصدار النهائي في أبريل المقبل، حيث يتيح للمستخدمين اختبار ميزات iOS 18.4 الجديدة قبل إصدارها الرسمي.

الذكاء البصري يصل إلى هواتف آيفون القديمة

من أبرز الميزات التي قدمها هذا التحديث دعم ميزة الذكاء البصري (Visual Intelligence) لهواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، بعدما كانت حصرية لسلسلة iPhone 16. تعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات بحث مرئية متقدمة باستخدام Google وChatGPT.

في السابق، كانت الميزة تعمل عبر زر التحكم بالكاميرا في هواتف iPhone 16، ولكن مع غياب هذا الزر في iPhone 16e، قامت أبل بتكييفها للعمل من خلال زر الإجراء (Action Button) ومركز التحكم، والآن تم توسيعها لتشمل iPhone 15 Pro.

تحسين تخصيص الإشعارات المهمة

أحد التحديثات البارزة في iOS 18.4 beta 2 هو القدرة على تخصيص الإشعارات ذات الأولوية (Priority Notifications). تم تقديم هذه الميزة في iOS 18.4 beta 1، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتمييز الإشعارات الأكثر أهمية.

الآن، يمكن للمستخدمين اختيار التطبيقات التي يمكنها إرسال إشعارات ذات أولوية من خلال قائمة في الإعدادات، مما يمنحهم مزيدًا من التحكم في تنبيهاتهم اليومية.

مركز التحكم يصبح أكثر ذكاءً

حصل مركز التحكم أيضًا على تحسينات جديدة، حيث أضافت أبل أزرار وصول سريع إلى ميزات الذكاء الاصطناعي وسيري، بما في ذلك خيارات مثل “التحدث إلى سيري” (Talk to Siri)، “الكتابة إلى سيري” (Type to Siri)، و*“الذكاء البصري” (Visual Intelligence)*.

تم تقديم خيار “الكتابة إلى سيري” لأول مرة في iOS 18.1، لكن إضافته إلى مركز التحكم يجعل الوصول إليه أسرع وأكثر سهولة.

إضافات جديدة للإيموجي وتحديثات على تطبيق الاختصارات

محبو الإيموجي سيحصلون على سبعة إيموجي جديدة، من بينها وجه متعب بأكياس تحت العينين، بصمة إصبع، شجرة بدون أوراق، والقيثارة.

كما حصل تطبيق الاختصارات (Shortcuts) على تحسينات جديدة، مع إجراءات مخصصة لتطبيقات أبل مثل الكتب (Books)، الأخبار (News)، سفاري (Safari)، والخرائط (Maps)، مما يضع الأساس لمزيد من التكامل بين سيري والتطبيقات.

تطبيق Apple Vision Pro وتحسينات على خرائط أبل للسيارات الكهربائية

يضيف التحديث تطبيقًا جديدًا خاصًا بـ Apple Vision Pro، يساعد المستخدمين في اكتشاف المحتوى والتجارب المكانية والاستفادة من الجهاز بشكل أفضل.

كما حصلت خرائط أبل على تحسينات في ميزة توجيه السيارات الكهربائية (EV Routing)، خاصة لمستخدمي سيارات Ford، حيث يمكن للتطبيق الآن التعرف على أن بعض طرازات فورد تدعم الشحن في محطات Tesla NACS، وليس فقط CCS.

تحسينات على تطبيق المحفظة (Wallet)

تلقى تطبيق المحفظة (Wallet) تحديثًا جديدًا يضيف قائمة بثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى، توفر وصولًا سريعًا إلى الإعدادات، الطلبات، واشتراكات المدفوعات. يتيح هذا التحديث للمستخدمين عرض جميع المدفوعات المتكررة والاشتراكات التي تم تفويضها من خلال Apple Pay، مما يسهل إدارة الشؤون المالية.

موعد الإطلاق

من المتوقع أن يتم إصدار iOS 18.4 بشكل رسمي في أبريل 2025، حيث ستصل جميع هذه الميزات إلى المستخدمين مع تحسينات إضافية على الأداء والاستقرار.