تكنولوجيا: Decathlon تطلق الدراجة الكهربائية الاقتصادية Rockrider E-ACTV 100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Decathlon دراجتها الكهربائية الجديدة Rockrider E-ACTV 100 بإطار منخفض في العديد من الدول الأوروبية مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا، وذلك بعد وقت قصير من إصدار النسخة ذات الإطار العالي. تم تصميم هذا الطراز الاقتصادي ليكون خيارًا مثاليًا للتنقل على الطرق والممرات الخفيفة، حيث يجمع بين الأداء العملي والسعر المناسب الذي يبلغ 999.99 يورو، وهو نفس سعر النسخة ذات الإطار العالي.

يتميز Rockrider E-ACTV 100 بمحرك خلفي بقوة 250 واط وعزم دوران 45 نيوتن متر، مع بطارية بقوة 356 واط ساعة توفر مدى مساعدة يصل إلى 70 كيلومترًا في وضع Eco، وتستغرق إعادة الشحن الكامل حوالي 4.5 ساعات. تشمل المزايا الأخرى أدوات تعليق أمامي بمسافة 60 ملم، وإطارات مقاومة للثقب، وفرامل ميكانيكية، إلى جانب إكسسوارات مثل الرفارف والإضاءة المدمجة. كما يدعم الاتصال عبر البلوتوث، مما يتيح للمستخدمين متابعة بيانات الرحلة عبر تطبيق Decathlon Ride.

يأتي الإصدار ذو الإطار المنخفض بلون Pearl Grey، وهو متوفر بمقاسين: S/M للراكبين بطول يتراوح بين 1.50 و1.72 متر، وL/XL لمن يصل طولهم إلى 1.95 متر، مما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من المستخدمين. يبلغ وزن الدراجة حوالي 23 كيلوغرامًا، مما يحافظ على سهولة التنقل والاستخدام اليومي.

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