تكنولوجيا: آبل تطلق iPad 11 بمعالج A16 وسعة 128 جيجابايت بسعر يبدأ من 349 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت آبل اليوم عن إطلاق جهاز iPad 11، والذي يأتي مزودًا بمعالج A16 Bionic المتطور وسعة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت، يحافظ الجهاز على نفس التصميم الخارجي للجيل العاشر مع تحسينات داخلية ملحوظة، مع الإبقاء على السعر التنافسي ذاته الذي يبدأ من 349 دولارًا أمريكيًا.

يتميز iPad الجيل الحادي عشر بشاشة Liquid Retina بقياس 11 بوصة (بدلاً من 10.9 بوصة في الجيل السابق)، مع دقة 2360 × 1640 بكسل وسطوع يصل إلى 500 شمعة، مما يوفر تجربة بصرية واضحة ومريحة. يعتمد الجهاز على معالج A16 Bionic، الذي يقدم أداءً أسرع بنسبة 30% مقارنةً بالجيل السابق المزود بمعالج A14، مع تحسينات تصل إلى 50% مقارنةً بمعالج A13، مما يجعله أسرع بما يصل إلى 6 أضعاف من أفضل جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد في السوق، وفقًا لادعاءات آبل.

تشمل خيارات التخزين الجديدة 128 جيجابايت كسعة أساسية، مع إصدارات أعلى بسعة 256 جيجابايت بسعر 449 دولارًا أمريكيًا و512 جيجابايت بسعر 649 دولارًا أمريكيًا للطرازات Wi-Fi فقط. أما طرازات Wi-Fi + Cellular فتبدأ من 499 دولارًا أمريكيًا لسعة 128 جيجابايت، مع ملاحظة أن الجهاز تخلى عن فتحة بطاقة SIM الفعلية لصالح دعم eSIM فقط، على عكس الجيل العاشر الذي دعم كلا الخيارين. يحتفظ الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا أمامية بنفس الدقة مع تقنية Smart HDR 4، إلى جانب مكبرات صوت استريو ودعم تقنية Bluetooth 5.3.

يعمل iPad الجديد بنظام iPadOS 18، ويدعم قلم Apple Pencil من الجيل الأول ولوحة المفاتيح Magic Keyboard Folio، لكنه لا يدعم تقنيات Apple Intelligence بسبب قيود المعالج. يتوفر الجهاز بأربعة ألوان (الأزرق، الوردي، الأصفر، والفضي)، مع بدء الطلبات المسبقة اليوم وتاريخ الإصدار المحدد في 12 مارس 2025.

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