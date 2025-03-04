شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مخصص للأطباء .. مايكروسوفت تطلق أداة Dragon Copilot لمساعدتهم فى التوثيق الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مايكروسوفت عن روبوت محادثة جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة المهنيين الطبيين في تقليل عبء عملهم في التوثيق.

حيث يمكن للمساعد الجديد الذي أطلق عليه اسم Dragon Copilot تسجيل المحادثات وكتابة الملاحظات السريرية وكتابة رسائل الإحالة وحتى إنشاء ملخصات ما بعد الزيارة، وتعتمد أحدث أداة من عملاق التكنولوجيا على أدوات الذكاء الاصطناعي من Nuance، وهي شركة استحوذت عليها Microsoft، ونظرًا لأنه ليس أداة تركز على البيع بالتجزئة، بل يخدم المؤسسات الطبية، لم تكشف الشركة عن أسعار Dragon Copilot.



وفي منشور في غرفة الأخبار، أوضحت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا المساعد الجديد للذكاء الاصطناعي للمهنيين الطبيين، مستشهدة ببيانات عام 2024 من الجمعية الطبية الأمريكية، سلطت الشركة الضوء على أن الإرهاق السريري في الولايات المتحدة في عام 2024 لوحظ بنسبة 48 في المائة.

وعلى الرغم من الانخفاض عن نسبة 53 بالمائة في العام السابق، ادعت Microsoft أن الإرهاق المستمر قد يؤدي إلى نقص في القوى العاملة. وأضافت الشركة المصنعة لنظام Windows أيضًا أن جزءًا كبيرًا من هذا الإرهاق جاء من زيادة أحمال العمل التي تنطوي على الأعمال الورقية والوثائق المتعلقة برعاية المرضى.



وتطرح الشركة تطبيق Dragon Copilot من Microsoft كحل لهذه المشكلة، والجدير بالذكر أن الأداتين المستخدمتين لبناء المساعد الذكي، Dragon Medical One (DMO) وDragon Ambient eXperience (DAX)، تم تطويرهما بواسطة Nuance، التي استحوذت عليها Microsoft في عام 2022.

DMO هي أداة ذكاء اصطناعي يمكنها استخدام مساعد صوتي للغة الطبيعية، ويوفر DAX قدرات الاستماع المحيط. يجمع Dragon Copilot بين كليهما وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مساعد يمكنه مساعدة الأطباء والمعالجين السريريين في العديد من المهام الإدارية.

يمكن لبرنامج Dragon Copilot تسجيل ومعالجة البيانات اللفظية من محادثات الطبيب والمريض بلغات متعددة ثم دمجها مع المعلومات من المصادر الطبية لإنشاء ملاحظات طبية ورسائل إحالة وملخصات ما بعد الزيارة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا تخصيص المحتوى الناتج، والالتزام بأسلوب وتنسيق المهنيين.

وتقول Microsoft إن المساعد الذكي يمكنه أيضًا السماح للأطباء السريريين بالسؤال عن معلومات طبية عامة. ويقال إن المعلومات مستمدة من "مصادر محتوى موثوقة"، لكن الشركة لم تكشف عن أي تفاصيل.

وبينما لم يوضح عملاق التكنولوجيا أي تدابير يتم اتخاذها للحفاظ على أمان البيانات وخصوصيتها، نظرًا لأن المساعد الذكي سيعمل مع معلومات طبية شديدة الحساسية للأشخاص، فقد ذكرت أن قدرات Dragon Copilot مبنية على "ممتلكات بيانات آمنة" وتوفر ضمانات سريرية ودردشة وامتثال خاصة بالرعاية الصحية.

وسيكون Dragon Copilot متاحًا بشكل عام في الولايات المتحدة وكندا في شهر مايو. وفي الأشهر المقبلة، تخطط الشركة أيضًا لتوسيعه ليشمل فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة.