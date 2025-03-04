تكنولوجيا: آبل تطلق iPad Air 2025 بمعالج M3 وMagic Keyboard جديدة بسعر يبدأ من 599 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة آبل اليوم عن إطلاق أحدث أجهزتها اللوحية، وهما iPad Air مقاس 11 بوصة و13 بوصة لعام 2025، مزودين بمعالج M3 المتطور. يأتي ايضاً الإصدار الجديد مصحوبًا بلوحة مفاتيح Magic Keyboard محدثة.

يتميز iPad Air الجديد بمعالج M3 الذي يوفر أداءً فائقًا، حيث يتجاوز سرعته ضعف أداء الجيل السابق المزود بمعالج M1، مع تحسينات كبيرة في معالجة الرسوميات ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر Apple Intelligence. تشمل الشاشات تقنية IPS LCD، حيث تبلغ سطوع الشاشة 11 بوصة 500 شمعة، بينما تصل الشاشة 13 بوصة إلى 600 شمعة، مما يضمن وضوحًا بصريًا ممتازًا في مختلف الظروف. يعمل الجهاز بنظام iPadOS 18، مع كاميرا خلفية وأمامية بدقة 12 ميجابكسل، ومنفذ USB-C بسرعة نقل بيانات 10 جيجابت في الثانية.

تتضمن التحسينات دعمًا للوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة التي تتميز بلوحة تتبع أكبر وصف مفاتيح إضافي لتعزيز الإنتاجية، والتي يبلغ سعرها 299 دولارًا أمريكيًا للطراز 11 بوصة و349 دولارًا أمريكيًا للطراز 13 بوصة. كما يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi 6E وeSIM وتقنية Bluetooth 5.3، مع إمكانية عرض المحتوى على شاشات خارجية بدقة 6K بمعدل 60 هرتز، وبطارية تدعم الشحن بقوة 20 واط. تتراوح سعات التخزين بين 128 و256 و512 جيجابايت، حيث يبدأ سعر iPad Air 11 بوصة من 599 دولارًا أمريكيًا للإصدار 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر iPad Air 13 بوصة من 799 دولارًا أمريكيًا لنفس السعة.

يتوفر iPad Air الجديد بسعر تنافسي يجعله خيارًا جذابًا في فئة الأجهزة اللوحية المتوسطة، مع إتاحته في الأسواق العالمية قريبًا، مما يعزز مكانة آبل في تقديم أجهزة قوية وعملية لمختلف الاستخدامات.