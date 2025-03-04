شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطلق أبل iPhone 17e فى نفس وقت إطلاق iPhone 16e بـ2026؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Apple عن iPhone 16e فى وقت سابق من هذا الشهر باعتباره أحدث عضو فى عائلة iPhone 16، وتم طرح أحدث iPhone مع أول مودم خلوى من Apple وشريحة A18 للبيع فى الهند اليوم، ولكن بدأت تفاصيل iPhone 17e بالفعل فى التداول عبر الإنترنت.

ويكشف تسريب جديد عن الجدول الزمنى المحتمل لإطلاق خليفة Phone 16e، ومن المتوقع أن يصبح iPhone 17e رسميًا بعد بضعة أشهر من إطلاق سلسلة iPhone 17.

iPhone 17e قد يظهر لأول مرة فى فبراير 2026

وفقا لمحللى Consumer Intelligence Research Partners (CIRP)، يمكن أن تكون هواتف سلسلة "e" من Apple جزءًا من البرنامج فى المستقبل، وبحسب ما ورد ستطلق الشركة iPhone 17e "فى هذا الوقت من العام المقبل" أى فى فبراير 2026.

ويقال أن إطلاق طرازات iPhone 17 الأساسية سيتم فى سبتمبر من هذا العام، كما يُعتقد أن التشكيلة تشمل طرازات iPhone 17 وiPhone 17 Slim وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

من خلال إطلاق هاتف iPhone 17e بأسعار معقولة فى فبراير بعد حدث الإطلاق الرئيسى فى سبتمبر، قد تحاول Apple تقليد نمط إطلاق سلسلة Pixel من Google، و تكشف العلامة التجارية عن هواتف Pixel الرائدة فى حدث الإطلاق الربيعى السنوى، وتطلق هواتف سلسلة Pixel A الأرخص فى حدث Google I/O السنوى فى مايو.

ولم تلتزم شركة Apple بجدول زمنى منتظم لإطلاق طرازات iPhone SE، وصدر أول هاتف iPhone SE فى مارس 2016، وتم إصدار هاتف iPhone SE الثانى فى أبريل 2020، بينما تم إطلاق طراز الجيل الثالث فى مارس 2022.

ويشير تقرير CIRP أيضًا إلى أن شركة Apple تحاول استبدال النجاح الذى حققه هاتف iPhone 5C الذى صدر عام 2013 بهاتف iPhone 16e الجديد، ويتوقع المحللون أن يحقق هاتف iPhone 16e أداءً أفضل بناءً على ميزاته وموقعه، على حساب طرز iPhone الأخرى.

مواصفات أيفون 16e

يأتى iPhone 16e مع مودم C1 المخصص من Apple ويعمل بنظام التشغيل iOS 18، ويدعم Face ID ويحتوى على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، ويعمل بشريحة A18 ويدعم ميزات Apple Intelligence.

وفى الخلف، يحتوى iPhone الجديد على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصرى للصورة (OIS) وكاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل فى المقدمة لالتقاط صور سيلفى ومكالمات فيديو. كما يتمتع بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء ويتضمن منفذ USB Type-C للشحن، ويدعم الهاتف الشحن السلكى بقوة 18 وات والشحن اللاسلكى بقوة 7.5 وات.