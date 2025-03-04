تكنولوجيا: Alienware تطلق خمس شاشات ألعاب بمواصفات متطورة ومقاسات متنوعة #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Alienware، العلامة التجارية الرائدة في مجال الألعاب التابعة لـ Dell، عن مجموعة واسعة من شاشات الألعاب الجديدة خلال معرض MWC 2025 المنعقد في برشلونة. تضم التشكيلة خمس شاشات متنوعة الأحجام والمواصفات، تتراوح بين الخيارات الفاخرة عالية الأداء والخيارات الاقتصادية التنافسية، لتلبي احتياجات اللاعبين المحترفين وعشاق الرياضات الإلكترونية على حد سواء. فيما يلي تفاصيل كل منتج:

شاشة Alienware منحنية 32 بوصة QD-OLED

تأتي هذه الشاشة بقياس 32 بوصة ودقة QHD (2560 × 1440 بكسل)، مزودة بمعدل تحديث 180 هرتز وتصميم منحني بنصف قطر 1800R، مما يوفر تجربة غامرة مريحة للعين. تعتمد على تقنية QD-OLED من الجيل الثالث من سامسونج، التي تقدم نسبة تباين 1,000,000:1 وسطوعًا يصل إلى 1000 شمعة في وضع HDR Peak، مع زمن استجابة فائق السرعة يبلغ 0.03 مللي ثانية (GtG). تدعم تقنيتي NVIDIA G-Sync وAMD FreeSync Premium Pro لتقليل التمزق والتقطيع، مما يجعلها مثالية للألعاب سريعة الإيقاع. يبلغ سعرها 899.99 دولارًا، وهي متوفرة الآن عبر موقع Dell الرسمي.

شاشة Alienware 27 بوصة 4K OLED

تقدم هذه الشاشة تجربة بصرية فائقة الوضوح بقياس 27 بوصة ودقة 4K UHD (3840 × 2160 بكسل)، مع معدل تحديث 240 هرتز وكثافة بكسلات 166 بكسل لكل بوصة. تعتمد على تقنية OLED لتوفير ألوان غنية وتباين عالٍ يصل إلى 1,500,000:1، مع زمن استجابة 0.03 مللي ثانية (GtG). تدعم أيضًا تقنيتي NVIDIA G-Sync وAMD FreeSync Premium، مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة في وضع HDR. بسعر 999.99 دولارًا، تُعد هذه الشاشة خيارًا متميزًا للاعبين الذين يبحثون عن الدقة العالية والسلاسة، وهي متاحة الآن عبر موقع Dell.

شاشة Alienware 34 بوصة WQHD منحنية

تتميز هذه الشاشة المنحنية بقياس 34 بوصة ودقة WQHD (3440 × 1440 بكسل)، مع معدل تحديث 180 هرتز ونسبة تباين 3000:1. تعتمد على لوحة QD-OLED بانحناء 1800R، مما يجعلها مثالية للألعاب واسعة النطاق، مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة في وضع HDR وزمن استجابة 0.1 مللي ثانية (GtG). تشمل دعمًا لتقنيتي NVIDIA G-Sync Ultimate وAMD FreeSync Premium Pro، مما يضمن تجربة لعب خالية من التشويش. يبلغ سعرها 1099.99 دولارًا، وهي متوفرة الآن عبر موقع Dell، موجهة للاعبين المحترفين الباحثين عن تجربة بصرية واسعة.

شاشة Alienware AW2725DM 27 بوصة QHD IPS

تستهدف هذه الشاشة اللاعبين الباحثين عن توازن بين الأداء والتكلفة، حيث تأتي بقياس 27 بوصة ودقة QHD (2560 × 1440 بكسل)، مع لوحة IPS بمعدل تحديث 180 هرتز وزمن استجابة 1 مللي ثانية (GtG). توفر زوايا رؤية واسعة وسطوعًا يصل إلى 600 شمعة، مع تغطية 99% من نطاق sRGB، مما يجعلها مناسبة للألعاب والاستخدامات الإبداعية. تدعم تقنيتي NVIDIA G-Sync وAMD FreeSync، ويبلغ سعرها 649.99 دولارًا، وهي متاحة الآن عبر موقع Dell الرسمي.

شاشة Alienware 25 بوصة 320 هرتز

تُعد هذه الشاشة الخيار الأكثر اقتصادية في التشكيلة، بقياس 25 بوصة ودقة Full HD (1920 × 1080 بكسل)، ومعدل تحديث مذهل يصل إلى 320 هرتز، مما يجعلها مثالية لعشاق الرياضات الإلكترونية والألعاب التنافسية. تعتمد على لوحة Fast IPS بزمن استجابة 1 مللي ثانية (GtG)، مع سطوع 400 شمعة وتغطية 99% من نطاق sRGB. تدعم تقنيتي NVIDIA G-Sync وAMD FreeSync، ويبدأ سعرها من 399.99 دولارًا، وهي متاحة الآن عبر موقع Dell، مقدمة أداءً عاليًا بتكلفة معقولة.

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