شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تكمل رحلتها الفضائية العاشرة على متن نيو شيبرد وعلى متنها 6 ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت بلو أوريجين بنجاح رحلتها الفضائية البشرية العاشرة من منشأة الشركة في غرب تكساس، وقد حملت المهمة المدارية الفرعية، المسماة NS-30، ستة ركاب مدفوعي الأجر عانوا من فترة وجيزة من انعدام الوزن قبل العودة بأمان إلى الأرض.

وقد هبطت مركبة الدفع القابلة لإعادة الاستخدام نيو شيبرد بعد حوالي سبع دقائق من الإطلاق، بينما عادت كبسولة الطاقم بعد ثلاث دقائق مع نشر جميع المظلات كما هو متوقع.

تفاصيل المهمة وأعضاء الطاقم

وفقًا لشركة بلو أوريجين، كانت مهمة NS-30 هي الرحلة الثلاثين لنظام صواريخ نيو شيبرد وكانت المرة العاشرة التي يتم فيها نقل ركاب بشريين، وضم الطاقم المكون من ستة أفراد رجل الأعمال المغامر لين بيس، ومقدم البرامج التلفزيونية الإسباني خيسوس كاليخا، ورائدة الأعمال والفيزيائية إلين شيا هايد، وأخصائي الغدد الصماء التناسلية ريتشارد سكوت، وشريك صندوق التحوط توشار شاه، أما الراكب السادس، الذي تم تحديده فقط باسم آر ويلسون، فقد اختار عدم الكشف عن هويته.

تجربة الطيران وتدابير السلامة

كما ورد، تستغرق رحلات نيو شيبرد عادةً ما بين 10 إلى 12 دقيقة، مما يوفر للركاب بضع لحظات من انعدام الجاذبية وإطلالة على الأرض من حافة الفضاء، وأكدت بلو أوريجين أن نظام هبوط الكبسولة يعمل بشكل صحيح، حيث نشر جميع المظلات الثلاث، ويأتي هذا بعد مهمة سابقة غير مأهولة حيث فشلت مظلة واحدة في الفتح، مما دفع الشركة إلى تقديم تطمينات بشأن السلامة.

أسعار التذاكر والمنافسة الصناعية

لا تزال تكلفة التذكرة على متن نيو شيبرد غير معلنة من قبل بلو أوريجين، وفي الوقت نفسه، تفرض شركة فيرجن جالاكتيك، وهي منافس مباشر في قطاع السياحة الفضائية المدارية، حاليًا 600 ألف دولار أمريكي لكل مقعد، ويشير المحللون إلى أن الطلب على السفر الفضائي التجاري مستمر في النمو، مع تنافس العديد من الشركات الخاصة في السوق.

آفاق السياحة الفضائية المستقبلية

تشير مصادر الصناعة إلى أن بلو أوريجين تعتزم الاستمرار في توسيع برنامج السياحة الفضائية، ويعزز نجاح NS-30 من جدوى تكنولوجيا الرحلات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام والسفر التجاري المداري، وفي حين لم يتم الإعلان رسميًا عن المهمة التالية، فمن المتوقع إجراء المزيد من عمليات الإطلاق المأهولة في الأشهر المقبلة.