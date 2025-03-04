تكنولوجيا: تيكنو تكشف عن هاتف Phantom Ultimate 2 بتصميم Tri-Fold المبتكر #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من فعاليات MWC 2025، كشفت Tecno عن Phantom Ultimate 2، الذي يأتي هذه المرة بتصميم Tri-Fold بدلاً من الشاشة القابلة للتمدد التي رأيناها في الجيل السابق.

يعتمد الجهاز على شاشة OLED 3K LTPO مقاس 10 بوصات، والتي يمكن طيها لتصل إلى 6.48 بوصة، بطريقة تشبه بشكل كبير Huawei Mate XT Ultimate. تتميز الشاشة بكثافة 392 بكسل لكل بوصة، متفوقة على Mate XT الذي يوفر 298 بكسل لكل بوصة.

ويأتي الجهاز بظهر فضي لامع مع وحدة كاميرا ثلاثية تشبه تصميم Samsung Galaxy Z Fold6. يدعم الطي في أوضاع متعددة، بما في ذلك الشاشة الواحدة، الطي المزدوج، ووضع الخيمة، مع قدرة تحمل تصل إلى 300,000 طية بفضل تصميم مفصلات جديد بقوة 2100MPa.

تشير Tecno إلى أن الجهاز يتميز بتجعد أقل عند الطي، مع تصميم رائد بسمك 11 ملم فقط، ما يجعله أنحف من معظم الأجهزة المنافسة.

ولتحقيق هذا التصميم النحيف، استخدمت الشركة مواد الألياف المتقدمة من Titan Super المضغوطة لتطوير أنحف غطاء بطارية في صناعة الهواتف الذكية.

يعرض Phantom Ultimate 2 Tri-Fold حاليًا في MWC 2025 إلى جانب نظارات Tecno Spark Slim AI.

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