شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Binance تدرس إلغاء إدراج العملات المستقرة لعدم امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس منصة Binance لتداول العملات المشَّفرة، إلغاء إدراج العملات المستقرة التي لا تمتثل للوائح MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة.



ولن تكون هذه العملات المستقرة متاحة للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بعد 31 مارس، وحددت البورصة تسع عملات مستقرة متأثرة، بما في ذلك Tether (USDT)، وهي الأكبر من حيث القيمة السوقية.



وأعلنت Binance عن القرار، وذكرت أن هذه الخطوة تتماشى مع أحدث إرشادات من سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن لوائح العملات المستقرة.

وفي يناير، وجهت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) جميع بورصات العملات المشفرة للتحقق مما إذا كانت الأصول المدرجة على منصاتها متوافقة مع قوانين MiCA.

وأصدرت سلطة الاتحاد الأوروبي تعليمات للبورصات بتحديد وإيقاف تداول الرموز التي لا تمتثل لتشريعات MiCA.

ووفقًا للإرشادات، قالت Binance إن First Digital USD (FDUSD)، وPax Dollar (USDP)، وDai (DAI)، وAnchored Euro (AEUR)، وTerraUSD (UST)، وTerraClassicUSD (USTC)، وTrueUSD (TUSD)، وPaxos Gold (PAXG) إلى جانب Tether لن تكون متاحة لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أبريل.

والعملات المستقرة هي رموز مشفرة يتم دعم قيمتها بأصل أساسي، وعادة ما تكون عملات ورقية أو أصول احتياطية مثل الذهب.

ويساعد هذا الربط في استقرار قيمتها، وحمايتها من تقلبات السوق. إنها تمكن من إجراء مدفوعات في الوقت الفعلي دون حدود مع الحفاظ على سجل معاملات دائم على blockchain.

أبلغت Binance مستخدميها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أنه يمكنهم الاستمرار في تداول العملات المستقرة المتأثرة حتى الموعد النهائي، وبعد ذلك سيتم إزالة هذه الرموز بالكامل من سوق المنصة الفورية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء إدراج جميع أزواج التداول المرتبطة بالعملات المستقرة غير المتوافقة مع MiCA في جميع الدول الأوروبية بدءًا من أبريل.