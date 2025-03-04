علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Meta تتعاون مع Internet Society لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت فى العالم

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تكنولوجيا: Meta تتعاون مع Internet Society لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - أنشأت Meta وInternet Society مبادرة التمويل المشترك للاتصال، والتي تهدف إلى توسيع نطاق اتصال الإنترنت بأسعار معقولة فى جميع أنحاء العالم.

 

 

حيث أعلنوا عن المشروع الجديد في مؤتمر Mobile World Congress في بإسبانيا، ويلتزم الشركاء باستثمار 30 مليون دولار حتى عام 2030 والذي سيذهب لتمويل تطوير البنية التحتية في مجتمعات مختلفة، وخاصة تلك التي تم تجاهلها أو تجاهلها عمدًا من قبل مقدمى الخدمات التجارية. 

وبالإضافة إلى ذلك، ستذهب أموال المبادرة إلى برامج التدريب التي تعمل على تحسين المعرفة الفنية للأراضي المهمشة، والحلول التى تركز على المجتمع للمناطق المحرومة، وكذلك الشبكات المملوكة محليًا والتي تخلق فرص العمل.

 

 

وهذا توسع للشراكة بين المنظمة غير الربحية وMeta، والتى بدأت منذ سنوات عندما عملوا معًا لتحسين اتصال الإنترنت في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية من خلال تطوير نقاط تبادل الإنترنت، وهذه النقاط، أو IXPs، هي مواقع مادية حيث يمكن لمقدمي الإنترنت تبادل حركة المرور.

 

وبحسب التقرير فإن منظمة ميتا هى الشريك الأول لجمعية الإنترنت في مبادرة التمويل المشترك، وتدعو المنظمة غير الربحية إلى المزيد من الشركاء الذين يمكنهم المساعدة في تنمية هذا الصندوق. 

وقالت سالي وينتوورث، رئيسة ومديرة جمعية الإنترنت: "إن مبادرة التمويل المشترك الجديدة هذه، التي تدعمها ميتا، هي مثال رئيسي للعمل الجماعي الذي سيساعد في توفير إمكانية الوصول المجدية لأكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم ممن لا تتوفر لهم خدمة الإنترنت بشكل كافٍ أو لا تتوفر لهم على الإطلاق".

 

وأضافت: "نأمل أن يلعب هذا الصندوق دورًا محوريًا فى تقليص هذه الفجوة وخلق مجتمع رقمى أكثر عدالة".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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