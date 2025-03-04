شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تتراجع مجددًا مع دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بتكوين "أكبر عملة رقمية في العالم" اليوم الثلاثاء مجددًا، بعد أن انتهت سريعًا الزيادة التي حققتها نتيجة الضجة حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم خمس عملات رقمية لاحتياطي العملات الرقمية.

كما اهتزت المخاطرة بسبب دخول رسوم ترامب الجمركية الشديدة حيز التنفيذ على الصين وكندا والمكسيك، مما أدى إلى تصعيد حرب تجارية عالمية.

وأوضح موقع (كوين ديسك) الأمريكي، المختص في العملات الرقمية، انخفاض البتكوين بنسبة 10.1% لتصل إلى 83.950 دولار، حيث تراجعت لتقترب من أدنى مستوى لها في 4 أشهر، في حين تكبدت العملات الرقمية الرئيسية الأخرى خسائر كبير؛ مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت بعد إعلان ترامب بشأن الاحتياطي.

كما انخفضت الإيثيريوم "العملة الرقمية رقم 2 في العالم" بنسبة 14% إلى 2.106.28 دولار، في حين هبطت عملة "اكس ار بي" بنسبة 16.1% لتصل إلى 2.3597 دولار.

كما تراجعت سولانا وكاردانو، اللتان تم ذكرهما أيضًا في خطة ترامب للاحتياطي، بنسبة 18.9% و22.7% على التوالي، بينما خسرت بوليغون 15.5%.

وانخفضت أيضًا عملات الميم، فقد هبطت دوجكوين بنسبة 15.2%، في حين انخفضت عملة ترامب $TRUMP بنسبة 22.8% مقتربة من أدنى مستوياتها القياسية.