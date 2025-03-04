تكنولوجيا: إصدار جديد من HMD 2660 Flip بتحديثات على هاتف Nokia 2660 Flip 4G ضمن فعاليات #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم انتهاء شراكتها مع Nokia، لا تزال HMD تحافظ على بصمة الشركة الفنلندية في أجهزتها. فقد أطلقت في 2024 العديد من الهواتف التي تعد إعادة إصدار لهواتف Nokia السابقة، ويبدو أن هذا الاتجاه مستمر في 2025 مع هاتف HMD 2660 Flip الجديد، الذي يعتمد بشكل كبير على Nokia 2660 Flip الذي صدر عام 2022، مع بعض التحسينات في التصميم والمواصفات.

كما يوحي الاسم، يأتي HMD 2660 Flip بتصميم صدفي تقليدي، لكنه يتميز بواجهة زجاجية عاكسة مشابهة لهاتف HMD Barbie. يضم الهاتف كاميرا بدقة 0.3 ميجابكسل مع فلاش LED، بالإضافة إلى شاشة خارجية QQVGA مقاس 1.77 بوصة.

عند فتح الهاتف، تظهر شاشة رئيسية من نوع QVGA بحجم 2.8 بوصة، إلى جانب لوحة مفاتيح رقمية بأزرار كبيرة تسهّل الاستخدام.

يعمل الهاتف بمعالج Unisoc T107 مع 64 ميجابايت من الذاكرة العشوائية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 ميجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD حتى 32 جيجابايت.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل S30+، ويدعم اتصال 4G، مع شريحة Nano-SIM (أو شريحتين)، بالإضافة إلى تقنيات Bluetooth 5.0، ومقبس سماعة الرأس، وميكروفونات مزدوجة، ومكبر صوت واحد. كما يحتوي على راديو FM ومشغل MP3 مدمج.

جهّزت HMD الهاتف ببطارية قابلة للإزالة بسعة 1450 مللي أمبير، تدعم الشحن عبر منفذ USB-C. يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والبنفسجي، والأحمر، كما يتمتع بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء. ويتميز بزر SOS مخصص للاتصال الفوري بجهات الاتصال الطارئة.

بالمقارنة مع Nokia 2660 Flip، يأتي الإصدار الجديد بواجهة زجاجية متطابقة، وحواف أنحف، وموضع مختلف للكاميرا، بالإضافة إلى دعم USB-C وتصنيف مقاومة الماء والغبار. كما يضم ذاكرة عشوائية أكبر، لكن لم توضح HMD ما إذا كان الهاتف يدعم قاعدة الشحن مثل الإصدار السابق.

لم تعلن HMD بعد عن سعر الهاتف أو موعد توفره، لكنه من المتوقع أن يكون ضمن الفئة الاقتصادية.

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