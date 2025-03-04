تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن AI Stick: وحدة ترقية ذكية لحاسبك #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت لينوفو خلال MWC 2025 أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت عن Lenovo AI Stick، وهو جهاز إضافي صغير يتيح لأجهزة الحاسب التقليدية تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليًا، دون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات السحابية.

يأتي الجهاز مزودًا بوحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ 32 تيرافلوب في الثانية (TOPS)، مما يضع الحواسب المتصلة به ضمن الفئة المتوسطة من حيث أداء الذكاء الاصطناعي.

وبالمقارنة، فإن وحدة NPU داخل Snapdragon X Elite من كوالكوم، المستخدمة في بعض الحواسب المتقدمة، توفر أداءً يصل إلى 45 TOPS، بينما تحدد مايكروسوفت معيار Copilot+ عند 40 TOPS.

ومع ذلك، يركز جهاز لينوفو على تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر للمستخدمين، دون الحاجة إلى Copilot+. ويعتمد الجهاز على النموذج اللغوي المفتوح المصدر Llama 3.1، مما يسمح بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا وإنشاء الرسومات.

يمكن توصيل Lenovo AI Stick بسهولة بالحواسب الأقدم التي لا تحتوي على NPU مدمجة، وذلك عبر منفذ USB-C Thunderbolt الموجود على جانبه. ولضمان أقصى استفادة من أدائه، يمكن توصيله مباشرة بمصدر طاقة خارجي، على غرار وحدات معالجة الرسومات الخارجية (eGPU).

في ظل ارتفاع تكلفة الحواسب الحديثة المزودة بوحدات معالجة ذكاء اصطناعي متقدمة، قد يمثل هذا الجهاز حلاً عمليًا للمستخدمين الراغبين في تحسين أداء أجهزتهم الحالية، إذا قررت لينوفو طرحه كمنتج استهلاكي.

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