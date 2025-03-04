تكنولوجيا: شاومي تكشف تفاصيل مستشعر 100 ميجابكسل الجديد للهواتف مع تقنية LaserLink خلال #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي أمس عن لمحة أولية لنظامها البصري المعياري (MOS) بعد الإعلان العالمي عن هاتفي Xiaomi 15 و Xiaomi 15 Ultra، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الجديدة.

والآن، استعرضت الشركة نموذجها الأولي لـ MOS خلال فعاليات MWC 2025 في برشلونة، حيث شاركت المزيد من التفاصيل حول التقنية.

في وقت سابق، أكدت شاومي أن MOS يعتمد على مستشعر Micro Four Thirds (M4/3)، الذي يتميز بحجمه الأكبر من مستشعر Sony Lyt-900 المستخدم في الكاميرا الأساسية لهاتفي Xiaomi 14 Ultra و Xiaomi 15 Ultra.

والآن، أوضحت الشركة أن MOS يستخدم مستشعر Fusion X جديد، قادر على إنتاج صور بدقة 100 ميجابكسل، في حين أن معظم مستشعرات M4/3 لا تتجاوز دقتها 25 ميجابكسل. كما أكدت شاومي أن المستشعر يعمل بالتكامل مع عدسة 35 مم بفتحة F/1.4، وتدعم حدًا أدنى لمسافة التركيز يبلغ 30 سم.

في الوقت نفسه، يرتبط نظام MOS بهاتف Xiaomi 15 المعدّل عبر حلقة مغناطيسية وتقنية “LaserLink”، التي تتيح نقل البيانات بسرعة تصل إلى 10 جيجابت/ثانية.

نظريًا، يمكن لهذا الاتصال تمكين Xiaomi 15 من معالجة ملفات “Ultra Raw” في الوقت الفعلي، والتي تلتقطها MOS مع نطاق ديناميكي يصل إلى 16 درجة توقف.

حتى الآن، لم تؤكد شاومي ما إذا كانت ستنتج MOS على نطاق واسع وطرحه للمستهلكين كملحق منفصل.

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