تكنولوجيا: تأكيد سعر هاتف Nubia Flip 2 قبل الإطلاق العالمي رسميًا #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يكن Focus 2 Ultra الهاتف الذكي الوحيد الذي قدمته Nubia وشركتها الأم ZTE خلال فعاليات مؤتمر MWC 2025 في برشلونة هذا الأسبوع. فقد كشفت الشركة أيضًا عن هاتفها الجديد Nubia Flip 2، بعد مرور عام على طرحها Nubia Flip 5G الأصلي في MWC 2024.

جدير بالذكر أن Nubia أعلنت عن Flip 2 لأول مرة في اليابان بداية هذا العام. والآن، كشفت رسميًا عن تسعيره في السوق الأوروبية، حيث شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالإصدار السابق.

من المقرر أن يُباع Flip 2 بسعر 699 يورو، في حين كان Flip 5G متاحًا مقابل 399 يورو فقط. وهذا يعني أن الهاتف الجديد سيقترب في التكلفة من Motorola Razr 50، الذي أُطلق العام الماضي بسعر 499.99 دولارًا على أمازون.

ورغم هذه الزيادة، يظل Flip 2 واحدًا من أرخص الهواتف القابلة للطي المتاحة، إلا أن هذا السعر يشمل فقط إصدار 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين الداخلي.

ولتبرير هذه القفزة السعرية، استبدلت Nubia معالج Snapdragon 7 Gen 1 بشريحة Dimensity 7300X من MediaTek، كما عززت البطارية إلى 4300 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقدرة 33 واط.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الهاتف على شاشة غطاء أكبر بكثير، بقياس 1.43 بوصة بدقة 682 × 422 بكسل. أما الشاشة الداخلية، فتأتي بلوحة OLED بحجم 6.9 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز ودقة 2790 × 1188 بكسل، ويبدو أنها تقلل من وضوح التجعد في المنتصف بشكل جيد.

حتى الآن، لم تعلن Nubia عن موعد إصدار Flip 2 في أوروبا رسميًا.

المصدر