شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 يصل خلال 6 أشهر.. تفاصيل مسربة عن التصميم والكاميرا والبطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبعد سلسلة iPhone 17 من Apple حوالي 6 أشهر عن موعد إطلاقها المتوقع، ورغم عدم تأكيد تاريخ الإصدار الرسمي، إلا أن عالم التكنولوجيا يعج بالتسريبات التي تقدم لمحة عما ينتظرنا، فمن ترقيات الشاشة إلى شرائح جديدة وعناصر تصميم محسنة، يبدو أن iPhone 17 سيكون خليفة قويًا لسلسلة iPhone 16.

ومن المرجح أن يصل التشكيل الجديد في سبتمبر 2025، وفقًا لجدول الخريف المعتاد لشركة Apple، وفيما يلى نلقي نظرة فاحصة على ما تشير إليه الشائعات حول التصميم والشاشة وشرائح المعالج والكاميرا والبطارية لسلسلة iPhone 17 القادمة.

iPhone 17: تفاصيل مسربة عن التصميم والكاميرا والبطارية والشاشة شاشة أكبر؟

أحد التغييرات الرئيسية التي ترددت شائعات عنها هو الشاشة الأكبر في iPhone 17 القياسي، وتشير التقارير إلى أن Apple تعمل على زيادة حجم الشاشة من 6.1 بوصة الحالية إلى 6.3 بوصة، وهو ما يتماشى مع iPhone 16 Pro.

ويبدو أن هذه الخطوة تلبي الطلب المتزايد على الشاشات الأكبر حجمًا، حيث يستهلك المزيد من المستخدمين الوسائط على هواتفهم، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تقدم Apple تقنية ProMotion إلى مجموعة iPhone 17 بالكامل، مما يعني أن جميع الطرز يمكن أن تحصل على معدل تحديث 120 هرتز، مما يجعل التمرير وتشغيل الفيديو أكثر سلاسة.

وتشير الشائعات أيضًا إلى استخدام طلاء مضاد للانعكاس لتعزيز الرؤية الخارجية، مما يضيف المزيد من القيمة إلى تجربة العرض.

بالنسبة لطراز Pro Max، يبدو أن Apple ملتزمة بشاشة مقاس 6.9 بوصة، بينما قد يحل iPhone 17 Air محل سلسلة iPhone Plus ويأتي بشاشة مقاس 6.6 بوصة.

تغييرات التصميم لطرازات iPhone 17 Pro

في حين يُقال إن iPhone 17 القياسي سيلتزم بتصميم iPhone 16 الحالي، فقد تخطط Apple لبعض التغييرات الجديدة لطرازات Pro، وتشير صور CAD المسربة إلى تصميم جديد لشريط الكاميرا المستطيل لهاتفي iPhone 17 Air وiPhone 17 Pro.

ومن المتوقع أن تمنح وحدة الكاميرا المحدثة هذه، والتي تمتد على عرض الهاتف، الجزء الخلفي مظهرًا أنظف وأكثر حداثة بزوايا مستديرة.

ومن المثير للاهتمام أن الشائعات تشير إلى أن iPhone 17 Air أرق بحوالي 2 مم من iPhone 16 Pro الحالي، مما يجعله أحد أنحف الموديلات في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، قد يحتفظ iPhone 17 القياسي بإعداد الكاميرا المزدوجة والتصميم العام المماثل لجهاز iPhone 16، بما في ذلك منفذ USB-C وزر الحركة اللذين تم تقديمهما مؤخرًا.

شريحة A19 الجديدة، وحراريات أفضل

كما هو الحال مع كل إطلاق iPhone، من المقرر أن يتلقى الأداء دفعة مع طرح شريحة A19 الجديدة من Apple، ومن المتوقع أن تعمل هذه الشريحة الجديدة، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، على تشغيل سلسلة iPhone 17، مما يوفر أداءً أسرع وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وفي حين قد يحصل iPhone 17 القياسي والطراز النحيف المزعوم على شريحة A19، فمن المرجح أن تتميز طرازات Pro بشريحة A19 Pro لأداء أعلى.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن Apple تعمل على تحسين الإدارة الحرارية لسلسلة iPhone 17، من خلال دمج نظام تبريد غرفة البخار لمنع الجهاز من ارتفاع درجة حرارته أثناء المهام المكثفة مثل الألعاب أو تسجيل الفيديو.

ترقيات الكاميرا الرئيسية

قد يشهد iPhone 17 قفزة في تكنولوجيا الكاميرا، وخاصة في المقدمة، وتشير التسريبات إلى أن شركة آبل ستزود هاتف آيفون 17 بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، وهي قفزة كبيرة من عدسة 12 ميجابكسل في الطرز الحالية.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صور سيلفي أكثر وضوحًا وتفصيلاً، في الخلف، من المرجح أن يلتزم آيفون 17 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل لكنه لن يتضمن تقريب 5x، والذي من المتوقع أن يظل حصريًا لطرازات Pro.

بالإضافة إلى ذلك، هناك همسات حول فتحة ميكانيكية لطراز واحد على الأقل من iPhone 17، مما يسمح للمستخدمين بتعديل مقدار الضوء الذي يدخل العدسة - وهي ميزة من شأنها أن تحسن بشكل كبير من تنوع الكاميرا في ظروف الإضاءة المختلفة، ويمكن أن تحتفظ طرز Pro بإعداد العدسات الثلاث، حيث يقدم iPhone 17 Pro Max مزيجًا من الكاميرات العريضة والعريضة للغاية والمقربة بدقة 48 ميجابكسل.

البطارية والشحن

على الرغم من أن التفاصيل الملموسة حول سعة البطارية لا تزال نادرة، إلا أن حجم الشاشة المتزايد يشير إلى أن iPhone 17 قد يحتوي على بطارية أكبر من iPhone 16 Pro، الذي يحتوي على بطارية بسعة 3582 مللي أمبير في الساعة.

ويمكن أن يترجم هذا إلى عمر بطارية أفضل للمستخدمين، على صعيد الشحن، تلمح التسريبات إلى أن Apple قد تقوم بترقية سلسلة iPhone 17 لدعم الشحن بقوة 35 وات، وسيوفر هذا أوقات شحن أسرع مقارنة بالطرازات السابقة، على الرغم من أنه لا يزال يتخلف عن بعض منافسي Android.