شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق "ماك بوك إير" بمعالج M4 هذا الأسبوع.. إليك ما يمكن توقعه والان مع تفاصيل الخبر

تستعد آبل للكشف عن جهاز ماك بوك إير الجديد بمعالج M4، وسط تقارير تشير إلى احتمال الإعلان عنه خلال هذا الأسبوع، ومع هذا التحديث ستكتمل عملية انتقال أجهزة ماك بوك إلى أحدث معالجات الشركة، فيما لا يزال كل من ماك ستوديو وماك برو بانتظار اعتماد معالج M4.

وتشير التقارير إلى انخفاض مخزون ماك بوك إير M3، وهي خطوة عادةً ما تسبق طرح إصدار جديد، وبحسب محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، بدأت آبل بالفعل في تعديل استراتيجيات التسويق والمبيعات، مما يعزز احتمالية الإعلان القريب عن الجهاز الجديد.

وكانت آبل قد خفضت سعر ماك بوك إير M2 العام الماضي عند إطلاق نسخة M3، ويبقى التساؤل ما إذا كانت الشركة ستواصل بيع الطراز السابق بسعر مخفض مع وصول إصدار M4.

ويركز التحديث المرتقب على تحسين الأداء أكثر من تغيير التصميم.د، فقد وفر ماك بوك إير M3 بالفعل زيادة في الأداء بنسبة 60% مقارنة بإصدار M1، مع معالج 8 أنوية لوحدة المعالجة المركزية CPU، و8 أنوية لوحدة الرسوميات GPU، وذاكرة 8 جيجابايت في الطراز الأساسي بحجم 13 بوصة، بينما تميز إصدار 15 بوصة بوحدة رسوميات ذات 10 أنوية.

ومن المتوقع أن يأتي ماك بوك إير M4 بمواصفات مماثلة لطراز ماك بوك برو M4 الأساسي، مع احتمال وجود 10 أنوية لكل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة الرسوميات، لكن نظرًا لكونه جهازًا من فئة "إير"، فمن غير المرجح أن يحتوي على مروحة تبريد، مما قد يؤثر على آلية ضبط الأداء مقارنة بسلسلة برو.

ومن بين التحسينات المحتملة، دعم شاشتين خارجيتين عند إبقاء الغطاء مفتوحًا، وهو ما يتماشى مع قدرات ماك بوك برو M4، أما فيما يخص المنافذ فمن المتوقع أن يظل الحد الأدنى منها كما هو الحال في الأجيال السابقة.

من المرجح أن تحافظ آبل على نفس تسعير ماك بوك إير السابق، إلا أن ذلك قد يعتمد على استمرار توفر نسخة M2 بسعر أقل، ومع التغيرات التي طرأت على مخزون الأجهزة الحالية، قد يكون الإعلان الرسمي أقرب مما نتوقع.