شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة "ترون: كاتاليست” تصل إلى منصات الألعاب فى 17 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Bithell Games، بالتعاون مع الناشر Big Fan، عن موعد إصدار لعبتها الجديدة "Tron: Catalyst"، والتي ستصل رسميًا إلى أجهزة Xbox Series X/S، وPlayStation 5، وNintendo Switch، والكمبيوتر الشخصى فى 17 يونيو 2025.

اللعبة تعد تكملة مستقلة للعنوان السابق "Tron: Identity" ولكنها تأتى بأسلوب لعب مختلف كليًا، حيث تعتمد على منظور إيزومترى مع دمج عناصر القتال والمغامرة مع السرد القصصى العميق.

نظرة على أسلوب اللعب والمغامرات الجديدة

فى “Tron: Catalyst”، يتحكم اللاعبون بشخصية “Exo”، وهو برنامج داخل “Arq Grid” يمتلك قدرة خاصة تُعرف باسم "The Glitch"، والتى تتيح له استغلال حلقات زمنية لإعادة المستويات مع اكتساب معرفة جديدة تساعده على كشف الأسرار واكتشاف طرق مختصرة.

وخلال مغامرته، سيواجه زعماء الشبكة الذين سيحاولون إيقافه، مما يفرض على اللاعبين خوض معارك على الأقدام أو باستخدام دراجة Light Cycle الشهيرة.

كما ستوفر اللعبة إمكانية ترقية المهارات القتالية لتتناسب مع أسلوب اللعب المفضل لكل لاعب، مما يمنح تجربة ديناميكية تتكيف مع قرارات المستخدمين.

تحول في أسلوب السرد واللعب

على عكس “Tron: Identity”، التي كانت رواية بصرية، تأتي “Tron: Catalyst” بأسلوب أكثر حركةً وإثارةً، مع الاحتفاظ ببعض خيارات السرد التفاعلي التي تؤثر على القصة، هذا المزيج الجديد من الأكشن والمغامرة مع القرارات السردية يجعل اللعبة تجربة مثيرة لمحبي عالم Tron.

ترون: كاتاليست ستتوفر في 17 يونيو 2025 على Xbox Series X/S، وPlayStation 5، وNintendo Switch، والكمبيوتر الشخصي.