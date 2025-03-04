شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمتابعة مسلسلاتك المفضلة في رمضان.. طريقة تنظيف سماعات AirPods الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت سماعات الأذن اللاسلكية منتشرة في كل مكان، ويحتاج إليها الكثيرون للاستماع إلى برامجهم المفضلة خلال شهر رمضان الكريم، وأطلقت شركة Apple سماعات AirPods في سبتمبر 2016، لتنضم إلى سماعات الرأس اللاسلكية الحقيقية الشهيرة من ماركات الشركات الأخرى .

بعد فترة وجيزة، أصبحت الخيار المفضل للعديد منا عند الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست وخدمات البث على هواتفنا وأجهزتنا اللوحية والبرامج المميزة خاصة خلال شهر رمضان .

لكن سماعات الأذن اللاسلكية يمكن أن تتسخ بسرعة كبيرة، ليس فقط لأننا نستخدمها كثيرًا، ولكننا نأخذها في كل مكان: للعمل، في وسائل النقل العام، على متن الطائرات وفي كل مكان بينهما فهى تتلامس مع شمع الأذن والزيوت وخلايا الجلد. بصرف النظر عن النظافة، يجب عليك تنظيف سماعات الأذن ، لأن ذلك قد يؤدي إلى سماعات رأس ذات صوت أفضل وتدوم لفترة أطول.

كيفية تنظيف سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بك

تختلف عملية التنظيف وفقًا لنوع السماعات التي لديك.

أولاً، هناك سماعات أذن لاسلكية بسماعات سيليكون (أو بلاستيكية) قابلة للإزالة ، والعديد من الطرز بجسم صلب واحد، مثل سماعات AirPods من Apple ، والفرق الرئيسي هو أن الأطراف القابلة للفصل أسهل في التنظيف العميق.

كما يمكن استبدالها وتأتي أطراف احتياطية في كثير من الأحيان في العلبة، و يمكنك أيضًا استخدام الماء والصابون أو منتجات تنظيف خفيفة أخرى على الأطراف المتسخة بشكل خاص دون خوف من إتلاف الأجزاء الكهربائية لسماعات الرأس الخاصة بك.

امسح سماعات الأذن والأطراف القابلة للإزالة بقطعة قماش من الألياف الدقيقة . نظرًا لأن معظم سماعات الأذن اللاسلكية مخزنة في علبة، فقد تجد أن الأوساخ من الأطراف انتقلت إلى سماعات الرأس أيضًا.

تقول شركة Apple أنه يمكنك استخدام " مناديل مبللة بالكحول الأيزوبروبيلي بنسبة 70% مناديل مبللة بالكحول الإيثيلي بنسبة 75 % أو مناديل مطهرة " لتنظيف الجزء الخارجي من سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بها، لكنها تنصح بعدم استخدام مناديل مبللة على أجزاء شبكة مكبر الصوت في AirPods ، و تلتزم إرشادات شركات أخرى بقطعة قماش ناعمة وجافة ومسحات قطنية .

قم بإزالة الأطراف، ثم تتبع بلطف داخل كل برعم باستخدام قطعة قطن، أو عود أسنان إذا كنت بحاجة إلى شيء أرق.

إذا كانت هناك أي بقايا عالقة، فقم بالترقية إلى حلقة معدنية في نهاية أداة تنظيف سماعات الأذن ، ولكن فقط قم بذلك بحذر، من المرجح أن تخدش الأشياء المعدنية وتثقبها ، تحتوي أداة التنظيف أيضًا على فرشاة في الطرف الآخر لسحب أي أوساخ فضفاضة.

وبمجرد أن تصبح نظيفة، امسح جوانب الأطراف بقطعة قماش مبللة قليلاً.

تحتوي كل من أطراف سماعات AirPods Pro على غشاء شبكي رقيق، مما يجعل تنظيفها أسهل من الأغشية الموجودة على سماعات الرأس نفسها، ولكنها أيضًا هشة.

وتنصح شركة Apple نفسها بأنه يمكنك شطف الأطراف بالماء، مضيفة أنه لا يجب استخدام الصابون أو منتجات التنظيف الأخرى عليها ، وإذا كنت تستخدم قطعة قماش مبللة أو تشطفها، فتأكد من وضعها على قطعة قماش جافة وتركها تجف تمامًا قبل إعادة توصيلها.

تنصح شركة Apple باستخدام أعواد قطنية أو قطعة قماش جافة لتنظيف أجزاء شبكة الميكروفون ومكبر الصوت في سماعات AirPods ، يمكنك أيضًا استخدام منفاخ هواء على شكل لمبة ، والذي من المفترض أن يوفر قدرًا معتدلًا من القوة لإزالة الأوساخ دون الإضرار بالكهرباء.