شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق Waze ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل العديد من الميزات المشابهة لتطبيق Waze مثل القدرة على الإبلاغ بسرعة عن الحوادث، وعدد من الحالات الطارئة كالإبلاغ عن التباطؤ، أو أعمال البناء.

وكانت البداية عندما اشترت شركة جوجل تطبيق Waze مقابل 1.3 مليار دولار في عام 2013، وكان من الواضح أنها ستنقل بعض ميزات Waze التي تعتمد على جمع المعلومات من الجمهور إلى خرائط جوجل.

مزايا جوجل لـ Waze

ومن بين المزايا التي أضافتها جوجل إلى تطبيق Waze، إمكانية الإبلاغ عن وجود جسم على الطريق أو غلق الطرق أو انخفاض مستوى الرؤية، أو وجود طريق غير ممهد، فقد بات بمقدورك الإبلاغ عن كل هذه المخاطر في ثوانٍ.

كما أضافت خرائط جوجل ميزة أخرى مرتبطة بتطبيق Waze، حيث ستضيف الميزة السابقة أيقونات سيارات جديدة لتحل محل السهم الأزرق والأيقونات الأخرى التي يمكن استخدامها لتمثيل سيارتك على خريطة الملاحة.

و يمكنك إجراء هذا التغيير على جهازك الذي يعمل بنظام iOS أو Android عن طريق سحب القائمة من المقبض بالقرب من أسفل الشاشة والتي تُظهر مقدار الوقت المتبقي في رحلتك، والمسافة المتبقية في رحلتك، والوقت المقدر للوصول، و أمسك المقبض، ثم مرر لأعلى وسترى قائمة بها عدة خيارات، اختر الخيار قبل الأخير هو أيقونة السيارة، ويمكنك الاختيار من أيقونة السهم التقليدية، سيارة رياضية، شاحنة صغيرة، سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، سيارة سيدان، والمزيد بإجمالي ثمانية أيقونات، و ما عليك سوى التمرير عبرها.

وهناك طريقة أخرى لتغيير الرمز الخاص بك وهي النقر على رمز السيارة الافتراضي الذي يظهر بمجرد تعيين وجهتك وبدء الملاحة، لذا يجب أن يكون لديك أحدث إصدار من خرائط Google على جهازك الذي يعمل بنظام iOS أو Android للحصول على هذه الميزة.

وتتمثل إحدى الطرق للقيام بذلك في النقر فوق هذا الرابط وتثبيت أحدث إصدار من خرائط Google لنظام iOS على جهاز iPhone الخاص بك، وإذا كنت تمتلك جهاز Android، فانقر فوق هذا الرابط لتثبيت أحدث إصدار من خرائط Google على هاتف Android الخاص بك.