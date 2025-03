شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty 2025 لا تزال متاحة على PS4 و Xbox One والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن أحدث إصدار من لعبة Call of Duty: Black Ops 6 في سلسلة إطلاق النار العسكرية الطويلة الأمد، والتي تم إصدارها عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPS4 وPS5 وXbox One وXbox Series S/X في أكتوبر 2024.

في حين أن معظم ألعاب Triple-A الحديثة قد تركت الجيل السابق من وحدات التحكم وراءها ولم يتم إطلاقها إلا على منصات الجيل الحالي، فقد ألقت عناوين Call of Duty دائمًا شبكة واسعة وتم إصدارها عبر جميع المنصات الرئيسية المتاحة ، و من المتوقع الآن إطلاق لعبة Call of Duty التالية على PS4 وXbox One أيضًا.

ويمكن إطلاق Call of Duty 2025 على وحدات التحكم القديمة وتأتي المعلومات من قناة أخبار وتحديثات Call of Duty CharlieIntel ، ووفقًا للمنفذ، لا يزال من الممكن إطلاق Call of Duty 2025 على PS4 وXbox One، وادعى المنشور أن اللعبة كانت قيد التطوير لوحدات تحكم الجيل السابق.

ومن الجدير بالذكر أن Activision لم تؤكد بعد لعبة Call of Duty التالية لعام 2025 ، ولكن من المرجح أن تدعم اللعبة التالية في السلسلة PS4 و Xbox One حيث لا تزال وحدات التحكم القديمة تتمتع بقاعدة مستخدمين نشطة كبيرة.

وباعت PS4 أكثر من 117 مليون وحدة اعتبارًا من أغسطس 2024. وقالت الشركة المنتجة العام الماضي إن PS4 شكلت نصف إجمالي وحدات تحكم PlayStation النشطة شهريًا مع 49 مليون مستخدم نشط شهريًا ، من ناحية أخرى باعت Xbox One حوالي 58 مليون وحدة، لكن عدد المستخدمين النشطين شهريًا على وحدة التحكم من الجيل الأخير من Microsoft غير واضح.