تكنولوجيا: TCL تكشف عن اللوحي Nxtpaper 11 Plus بتقنية عرض مبتكرة مريحة للعين وشاشة 120 هرتز #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة TCL خلال معرض MWC 2025 المنعقد في برشلونة من 3 إلى 6 مارس 2025 عن جهازها اللوحي الجديد TCL Nxtpaper 11 Plus، والذي يأتي مزودًا بتقنية العرض المبتكرة Nxtpaper 4.0 التي سبق الإعلان عنها في معرض CES في يناير. يتميز الجهاز بشاشة بقياس 11.5 بوصة بدقة 2.2K (2000 × 1200 بكسل)، مع معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية سلسة ومريحة، مدعومة بتقنيات متقدمة لراحة العين تشمل وضع Smart Eye Comfort المدعوم بالذكاء الاصطناعي ووضع Personalized Eye Comfort القابل للتخصيص.

يعتمد TCL Nxtpaper 11 Plus على معالج MediaTek Helio G100 ثماني النواة، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وتخزين داخلي 256 جيجابايت، قابل للتوسيع عبر بطاقة microSD. يتميز ببطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يضمن استدامة طويلة للاستخدام اليومي. كما يحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بنفس الدقة، مع نظام صوتي رباعي السماعات لتجربة صوتية غامرة.

يتضمن الجهاز ميزات ذكاء اصطناعي مثل Text Assist لتحسين التعامل مع النصوص، ودعم الكتابة بخط اليد بفضل قلم T-Pen المرفق، مع زمن تأخير منخفض للغاية أقل من 5 مللي ثانية. يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة TCL UI، ويتميز بزر Nxtpaper Key المخصص الذي يسمح بالتبديل بسهولة بين أوضاع العرض المختلفة (العادي، الورقي الملون، والورقي الأحادي)، مما يعزز من مرونة الاستخدام.

يبلغ سعر TCL Nxtpaper 11 Plus في أوروبا حوالي 249 يورو، مع توفره في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025، مما يجعله خيارًا تنافسيًا في فئة الأجهزة اللوحية المدمجة بتقنيات صديقة للعين.

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