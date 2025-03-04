شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزات الفيديو والبث المباشر في "Gemini Live" هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جوجل خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2025 عن بدء طرح ميزات الفيديو المباشر ومشاركة الشاشة في Gemini Live، المدعومة بتقنيات Project Astra، وذلك في وقت لاحق من هذا الشهر.

عند تشغيل واجهة جيميني على أجهزة أندرويد، سيظهر زر جديد يحمل اسم "Share screen with Live" أعلى حقل الكتابة، بمجرد النقر عليه، سيتم مشاركة شاشتك مباشرة مع Gemini Live، مع إشعار على غرار المكالمات الهاتفية، مما يتيح لك التفاعل بشكل أسرع وأسهل مع الواجهة الجديدة.

ويمكنك بعد ذلك طرح الأسئلة حول ما يظهر على شاشتك وإجراء محادثة تفاعلية كاملة مع المساعد، كما أن تشغيل Gemini Live بملء الشاشة سيكشف عن اختصار جديد للفيديو "إلى جانب مشاركة الشاشة"، والذي يتيح بثًا مباشرًا يشغل معظم الشاشة.

وأجرت جوجل تعديلاً بسيطًا على الواجهة، حيث أصبحت أزرار "الإيقاف المؤقت" و"إنهاء الجلسة" أصغر حجمًا وتأخذ شكلًا بيضاويًا بدلاً من الأزرار الدائرية السابقة.

وتم التلميح إلى هذه الميزات لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2024، ثم كشف عن مزيد من التفاصيل في ديسمبر مع إطلاق Gemini 2.0، كما شهد حدث سامسونج Galaxy S25 في يناير الماضي آخر معاينة لهذه التقنيات.

وأوضحت جوجل أن هذه الميزات ستكون متاحة لمشتركي "Gemini Advanced" ضمن خطة "Google One AI Premium" على أجهزة أندرويد في وقت لاحق من هذا الشهر، أما الحاضرون في معرض MWC في برشلونة، فيمكنهم تجربة هذه الميزات اليوم.