تكنولوجيا: Belkin تطلق تشكيلة منتجات مبتكرة من بنوك طاقة وسماعات وأكثر #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Belkin عن مجموعة جديدة من المنتجات خلال معرض MWC 2025 في برشلونة، والذي يُعقد بين 3 و6 مارس 2025. تضمنت التشكيلة الجديدة بنوك طاقة محمولة، وسماعات رأس، ومحطة شحن، ومنظم تقني للسفر، تم عرضها ضمن فعالية ShowStoppers قبل انطلاق المعرض الرسمي. تؤكد الشركة التزامها بالاستدامة، حيث تسعى لتحقيق الحياد الكربوني التام في عملياتها بحلول 2030، مع استخدام مواد معاد تدويرها بنسبة 85-90% في منتجاتها.

تشمل بنوك الطاقة المحمولة أربعة طرازات: طرازين بسعة 10 آلاف و20 ألف مللي أمبير مع شاشة عرض رقمية لتتبع مستوى الشحن، واثنين آخرين بنفس السعات مع كابلات مدمجة. يتميز الطراز 10 آلاف مللي أمبير بمنفذي USB-C، بينما يضيف الطراز 20 ألف مللي أمبير منفذ USB-A إضافي، مع دعم الشحن السريع بقوة تصل إلى 30 واط. أما سماعات SoundForm Surround فهي سماعات فوق الأذن مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء البيئية ENC، وتوفر عمر بطارية يصل إلى 60 ساعة، مع اتصال Bluetooth 5.4 وإمكانية الاقتران المزدوج.

كما قدمت Belkin محطة شحن 11-in-1 Pro GaN Dock بقوة 150 واط، تدعم توصيل ما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K بمعدل 60 هرتز أو شاشة واحدة بدقة 8K بمعدل 30 هرتز على أنظمة Windows، مع مجموعة واسعة من المنافذ تشمل HDMI وUSB-C وEthernet. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التشكيلة منظمًا تقنيًا للسفر مصنوعًا من النايلون المقاوم للماء، مزودًا بجيوب مرنة ومساحات مخصصة للكابلات وأجهزة الشحن.

تبدأ أسعار المنتجات من 29.99 يورو لبنوك الطاقة، مع توفر بعضها فورًا وبعضها الآخر في أبريل 2025، مما يعكس استراتيجية Belkin لتقديم حلول عملية ومستدامة للمستخدمين.

المصدر: