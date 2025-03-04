تكنولوجيا: Dreame تطلق Robotic Lawn Mower A2 المطور في مارس 2025 مع خصم حصري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dreame عن إطلاق روبوت قص العشب الجديد Robotic Lawn Mower A2 في مارس 2025، وذلك بعد عرضه في معرض IFA 2024. يأتي هذا الطراز كتطوير للإصدار السابق A1، حيث يتميز بتحسينات ملحوظة تشمل نظام الملاحة OmniSense 2.0 الذي يجمع بين مستشعر LiDAR ثلاثي الأبعاد وكاميرا HDR بمدى كشف يصل إلى 70 مترًا، مما يعزز قدرته على تجنب العوائق بدقة. لا يتطلب الجهاز أسلاك حدودية أو محطات RTK، مما يجعل الإعداد أكثر سهولة، كما يتمتع بقدرة محسّنة على التعرف على الأشياء.

من بين الابتكارات الجديدة، تقنية EdgeMaster التي تمكن شفرة القطع من التمدد جانبيًا لتقليم العشب على بعد أقل من 5 سم من الحواف، وهو تحسين كبير مقارنة بالمنافسين. يعتمد الروبوت على محرك محوري جديد يتيح له تسلق منحدرات تصل إلى 50% (26.5 درجة)، مع مساحة قص موصى بها تصل إلى 3000 متر مربع، وهي أكبر من مساحة A1 التي كانت 2000 متر مربع. يمكن التحكم في الجهاز عبر تطبيق Dreamhome لضبط أوضاع القص وإدارة الخرائط والمناطق، مع توافق مع Amazon Alexa وGoogle Home.

سيتوفر Robotic Lawn Mower A2 في دول أوروبية مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا بدءًا من 18 مارس بسعر 2799 يورو، مع عرض ترويجي يقدم خصمًا بقيمة 300 يورو للمشترين قبل 31 مارس، ليصبح السعر 2499 يورو. يمكن اقتناؤه من متجر Dreame الإلكتروني أو من تجار التجزئة مثل Amazon وLeroy Merlin وFnac.

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