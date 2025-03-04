شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل لن تصدر نسخة حديثة من Siri حتى 2027.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف شركة Apple لإعادة بناء Siri لعصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن تقرير نشر على لسان الخبير التقني مارك جورمان، يكشف إن الشركة قد لا تصدر "نسخة حديثة حقيقية من Siri" حتى صدور iOS 20 في عام 2027.

وبناء على تلك التصريحات، فإن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تحديثات كبيرة لـ Siri قبل ذلك الحين، على الرغم ان هناك توقعات تشير إلى أن آبل ستعلن عن إصدار جديد من Siri والذى سيظهر لأول مرة في مايو - والذي يتضمن أخيرًا جميع ميزات Apple Intelligence التي أعلنت عنها الشركة قبل عام تقريبًا.

ويصف "جورمان"، هذا الإصدار من Siri بأنه يحتوي على "عقلين"، أحدهما للأوامر القديمة مثل ضبط المؤقتات وإجراء المكالمات، والآخر للاستعلامات الأكثر تقدمًا التي يمكنها الاستفادة من بيانات المستخدم.

وبحسب ما ورد، سيتم الإعلان عن نظام يدمج العقلين، والمعروف داخليًا باسم "LLM Siri"، في مؤتمر المطورين العالميين في يونيو قبل إطلاقه في ربيع عام 2026.

كما يقول جورمان، ستتمكن Apple من متابعة تطوير قدرات Siri المتقدمة بشكل كامل، والتي قد يتم طرحها في العام التالي.