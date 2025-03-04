شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيقك الرمضانى.. PicoChat يعيد تجربة المراسلة الكلاسيكية إلى iMessage والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد المطور إدريس حسن إحياء تجربة المراسلة الفريدة من نوعها التى قدمها تطبيق PictoChat على جهاز Nintendo DS، من خلال تطبيق جديد يحمل اسم PicoChat متاح الآن على iMessage لأجهزة iPhone.

تجربة المراسلة الكلاسيكية تعود بشكل جديدة

كان PictoChat أحد أبرز الميزات الترفيهية التى قدمتها نينتندو مع جهاز DS عام 2004، حيث أتاح للمستخدمين إمكانية التواصل عبر الكتابة اليدوية والرسومات باستخدام القلم الذكى “Stylus”، ولكن مع شرط الاتصال بنفس شبكة Wi-Fi، مما جعله وسيلة محدودة لكنها ممتعة للتواصل.



PictoChat

ورغم ذلك، استمرت نينتندو فى دعمه ضمن أجهزة DS Lite وDSi، بينما قدمت تطبيق Swapnote على 3DS عام 2011 كبديل حديث له.

أما الآن، فإن PicoChat يعيد هذه التجربة بواجهة مشابهة للتصميم الأصلي، حيث يظهر فى أسفل شاشة iMessage، ويدعم الكتابة بلوحة مفاتيح عادية أو إيموجي، إلى جانب أدوات التحكم فى سمك الخط وإمكانية الرسم بالأصابع مع ظهور قلم افتراضى على الشاشة، ليحاكى تجربة PictoChat الأصلية.

لمسة من الحنين إلى الماضي

رغم أن PicoChat لا يمكنه إعادة الإحساس الشخصى المحدود الذى كان يوفره PictoChat بسبب اعتماده على iMessage، إلا أنه يقدم جرعة قوية من الحنين إلى أيام DS، خاصة لأولئك الذين استمتعوا بالمراسلة بأسلوب بسيط ومميز.

إذا كنت من محبى تجربة المراسلة الكلاسيكية التى كانت تقدمها نينتندو، يمكنك الآن تنزيل PicoChat والاستمتاع بها عبر هاتفك الآيفون!