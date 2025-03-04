شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيرجي برين يدعو موظفي جوجل للعمل 60 ساعة أسبوعيًا من المكتب والان مع تفاصيل الخبر

حث سيرجي برين، الشريك المؤسس لجوجل، موظفي الشركة على قضاء ما لا يقل عن 60 ساعة أسبوعيًا في المكتب، وسط تصاعد المنافسة مع أوبن إيه آي وميتا وإكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك، بالإضافة إلى DeepSeek الصينية.

ووفقا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، نشر برين مذكرة داخلية في 26 فبراير أوصى فيها بالحضور إلى المكتب يوميًا، معتبرًا أن 60 ساعة أسبوعيًا هي "المعدل المثالي للإنتاجية".

وقال برين في رسالته إلى فريق Gemini، الذي يطور نماذج الذكاء الاصطناعي في جوجل:"المنافسة تسارعت بشكل هائل، والسباق نحو الذكاء الاصطناعي العام قد بدأ، أعتقد أن لدينا جميع المقومات للفوز، لكن علينا تكثيف جهودنا."

ووفقا للتقرير، انتقد برين بعض الموظفين بسبب قلة إنتاجيتهم، مشيرا إلى أن "عدداً من الأشخاص يعملون أقل من 60 ساعة أسبوعيا، بينما يكتفي البعض بالحد الأدنى فقط،هذه الفئة الأخيرة ليست غير منتجة فحسب، بل تؤثر سلبًا على معنويات الآخرين أيضاً".

ورغم الرسالة، لا تعكس تصريحات برين تغييرًا رسميًا في سياسة العودة إلى المكتب لدى جوجل، والتي تفرض على الموظفين الحضور لمدة ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا.

يذكر أن برين تنحى عن منصبه التنفيذي في جوجل عام 2019، لكنه لا يزال عضوًا في مجلس الإدارة ويلعب دورًا نشطًا في تطوير الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.