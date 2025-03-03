تكنولوجيا: #MWC25 سامسونج تكشف عن نموذج Flex G المحدث في خطوة نحو اطلاق Galaxy G Fold ثلاثي الطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Samsung Display خلال معرض MWC 2025 في برشلونة عن نسخة محدثة من نموذج Flex G، وهو تصميم ثلاثي الطي يُتوقع أن يكون نواة لأول هاتف ثلاثي الطي من سامسونج يحمل اسم Galaxy G Fold، والذي قد يرى النور في وقت لاحق من هذا العام. يأتي هذا العرض وسط تكهنات متزايدة حول خطط سامسونج لدخول سوق الأجهزة ثلاثية الطي، خاصة بعد نجاح منافسين مثل Huawei مع جهاز Mate XT.

يتميز Flex G الجديد بتحسينات ملحوظة مقارنةً بالنماذج السابقة التي عُرضت منذ عام 2022، أبرزها تقليل وضوح تجاعيد الشاشة، مما يعزز تجربة المستخدم البصرية. لم تكشف الشركة عن تفاصيل تقنية كاملة مثل حجم الشاشة أو المواصفات الداخلية، لكن التصميم يعكس قدرة سامسونج على تطوير شاشات مرنة متينة، حيث يطوى الجهاز إلى الداخل مرتين لحماية الشاشة عند عدم الاستخدام. هذا التحديث يتماشى مع الجهود المستمرة للشركة لتطوير أجهزة قابلة للطي مبتكرة، مثل Flex S وFlex Note، التي عُرضت أيضًا في سياقات سابقة.

ورغم أن Flex G لا يزال نموذج اختباريًا، فإن عرضه في MWC 2025 يعزز التوقعات بأن سامسونج قد تكون على وشك تحويل هذا التصميم إلى منتج تجاري تحت علامة Galaxy G Fold، خاصة مع التقارير التي تشير إلى اقتراب موعد إطلاقه. يبرز هذا الابتكار استراتيجية سامسونج لتوسيع انتاجها من الأجهزة القابلة للطي لمواكبة الطلب المتزايد في السوق والمنافسة المتسارعة.

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