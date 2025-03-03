تكنولوجيا: #MWC25 سامسونج تكشف عن Asymmetric Flip نموذج تجريبي ثلاثي الطي مستوحى من Z Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Samsung Display خلال معرض MWC 2025 في برشلونة عن نموذج جديد لهاتف ثلاثي الطي يحمل اسم Asymmetric Flip، وهو يمثل تطورًا مبتكرًا يعتمد على تصميم Galaxy Z Flip مع إضافة نقطتي طي بدلاً من واحدة. يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التكهنات حول خطط Samsung لإطلاق أول هاتف ثلاثي الطي، خاصة مع عرض نماذج أولية سابقة مثل Flex G في معارض تقنية متعددة خلال السنوات الأخيرة.

يحتفظ Asymmetric Flip بالمظهر الخارجي لـ Galaxy Z Flip 6 دون شاشة غطاء خارجية، لكنه يتميز بقدرته على الطي ثلاثيًا، مما يوفر مساحة شاشة إضافية عند الفتح. عرضت Samsung Display أيضًا نسخة محدثة من Flex G في المعرض، وهو نموذج آخر ثلاثي الطي يُتوقع أن يكون أساسًا لهاتف Galaxy G Fold المستقبلي، والذي قد يرى النور خلال العام الجاري بناءً على التوقعات الحالية.

ورغم ذلك، لا يوجد ضمان بأن يصل Asymmetric Flip إلى مرحلة الإنتاج التجاري، حيث تظل هذه النماذج اختبارية في الوقت الحالي. يعكس هذا الابتكار سعي Samsung للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مع تقدم منافسين مثل Huawei التي أطلقت Mate XT، مما يدفع Samsung لاستكشاف تصاميم جديدة تجمع بين العملية والأناقة.

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