تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن Flexible Briefcase جهاز محمول قابل للطي يتحول إلى حقيبة يد #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Samsung Display خلال معرض MWC 2025 في برشلونة عن تصميم نموذج جديد مبتكر يحمل اسم Samsung Flexible Briefcase، وهو جهاز حاسب محمول قابل للطي يتخذ شكل حقيبة يد عند إغلاقه. يعتمد هذا التصميم على شاشة OLED ضخمة بقياس 18.1 بوصة، توفر دقة QHD+ مع كثافة بكسلات تبلغ 184 بكسلًا لكل بوصة، مما يضمن وضوحًا بصريًا متميزًا. يتميز الجهاز بمقبضين يلتقيان في المنتصف عند طيه، مانحًا إياه مظهرًا يشبه الحقيبة التقليدية، في حين يتحول إلى جهاز محمول كامل الوظائف عند فتحه.

يأتي هذا النموذج المبدئي ضمن مجموعة من الأجهزة القابلة للطي التي عرضتها Samsung Display خلال المعرض، مثل Asymmetric Flip وFlex Gaming ونسخة محدثة من Flex G التي قد تكون أساسًا لجهاز Galaxy G Fold المستقبلي. يعتمد Flexible Briefcase على تقنيات سبق أن ظهرت في Flex Note لعام 2022، مع نصف قطر طي يبلغ 4.5R، مما يعكس تطورًا في قدرات الشركة على تصميم شاشات مرنة كبيرة الحجم. لم تتيح Samsung تجربة الجهاز عمليًا للزوار، مما يشير إلى أنه لا يزال في مرحلة تجريبيه، دون تأكيد فوري على خطط إنتاجه التجاري من قبل Samsung Electronics أو شركات أخرى.

يبرز هذا الابتكار كجزء من سعي Samsung المستمر لاستكشاف أشكال جديدة للأجهزة القابلة للطي، مواكبة التنافس المتزايد في هذا المجال مع شركات مثل Lenovo وAsus وHP التي قدمت أجهزة محمولة مرنة سابقًا.

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