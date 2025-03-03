تكنولوجيا: ZTE تقدم هواتف Nubia للألعاب بأسعار معقولة وجهاز Flip 2 المبتكر القابل للطي #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد معرض MWC 2025 المنعقد في برشلونة إعلانات بارزة من شركة ZTE، حيث كشفت عن مجموعة من المنتجات الجديدة. تضمنت الإعلانات هاتفين موجهين لعشاق الألعاب بأسعار اقتصادية تحت علامة Nubia، وهما Nubia Neo 3 وNubia Neo 3 GT، بالإضافة إلى الإطلاق العالمي لهاتفها القابل للطي Nubia Flip 2، والذي قد يكون الأرخص من نوعه في الأسواق الغربية.

يأتي Nubia Neo 3 وNubia Neo 3 GT بمواصفات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات اللاعبين دون تحميلهم تكاليف باهظة. يتميزان بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز، ونظام تبريد متطور، وأزرار مخصصة للألعاب، مع معالج قوي ودعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء. أما Nubia Flip 2، الذي سبق إطلاقه في اليابان في يناير الماضي، فيتميز بمعالج MediaTek Dimensity 7300X وشاشة OLED قابلة للطي بقياس 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يجمع بين الأداء الجيد والسعر التنافسي.

ZTE ايضا أضافت هاتفين موجهين لعشاق التصوير، هما Nubia Focus 2 وNubia Focus 2 Ultra، بكاميرات متقدمة، إلى جانب جهاز لوحي مبتكر هو Red Magic Pad 3D Explorer Edition الذي يقدم تجربة عرض ثلاثية الأبعاد بدون الحاجة إلى نظارات. تبرز هذه الخطوات التزام ZTE بتقديم تشكيلة متنوعة تجمع بين الابتكار والقيمة، مع التركيز على تعزيز حضورها العالمي في فئتي الأجهزة الاقتصادية والقابلة للطي.

المصدر