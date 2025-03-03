شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجاوز عدد لاعبى منصة Steam المتزامنين 40 مليونًا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

كانت منصة Steam منذ إطلاقها أحد المنصات المفضلة للاعبي الكمبيوتر الشخصي، لكنه حطم للتو رقمه القياسي مع أكثر من 40 مليون شخص يستخدمون Steam في وقت واحد.

وهذا لا يعني أن 40 مليون شخص يلعبون الألعاب في وقت واحد هذا الرقم أعلى قليلاً من 12 مليونًا لكنه لا يزال زيادة هائلة عن وقت إطلاق Steam لأول مرة.

وفي وقت كتابة هذه المقالة، بلغ Steam ذروته التاريخية خلال الساعتين الماضيتين حيث بلغ عدد مستخدميه 40,270,997 شخص، أغلبية الأشخاص يتسوقون من المتجر أو يمارسون أنشطة أخرى غير الألعاب، ولكن هناك الملايين من اللاعبين يلعبون بعضًا من أشهر الألعاب في الوقت الحالي.

على سبيل المثال لعبة Counter-Strike 2 فهي تضم حاليًا ما يقرب من 1.3 مليون لاعب نشط، في حين يستكشف أكثر من مليون شخص عالم Monster Hunter Wilds ، وتعتبر هاتان اللعبتان البطلتين بلا منازع في الوقت الحالي، وتأتي اللعبة التالية الأكثر لعبًا Dota 2 في المركز الثاني بعدد لاعبي يزيد قليلاً عن 600000 لاعب.

ومع وجود العديد من الألعاب التي تصل إلى أكثر من مليون لاعب يوميًا، فليس من الصعب أن نرى سبب نجاح Steam، حتى أمازون تعترف بحكم Steam في القمة ، عندما اعترف أحد المسؤولين التنفيذيين السابقين في Prime Gaming بأن حتى حجم عملاق البيع بالتجزئة لم يمنحه ميزة كافية للتغلب على Steam.

فى الوقت الحالي، لا يزال مهرجان Steam Next Fest قائمًا على قدم وساق (على الرغم من أنه ينتهي غدًا، لذا إذا لم تقم بفحصه بعد، فهذه هي فرصتك الأخيرة) ، وتتوفر العديد من العروض التوضيحية للاعبين لتجربتها مجانًا، لذا فهو خيار رائع لتوسيع آفاق الألعاب الخاصة بك قليلاً مع الحد الأدنى من المخاطر.

وإذا لم تجذبك العروض التوضيحية، فإن Steam تشتهر بمبيعاتها الضخمة ومع المعرفة الصحيحة، يمكنك الخروج بمجموعة من العناوين الجديدة دون إنفاق الكثير من المال .

مع الأخذ في الاعتبار هيمنة Steam Deck فى سوق أجهزة الكمبيوتر المحمولة، فإن Valve تمتلك منصة قوية لا يبدو أنها ستذهب إلى أي مكان فى أى وقت قريب.