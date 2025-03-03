تكنولوجيا: لينوفو تكشف عن جهاز Yoga Pro 7i Aura بمعالج Core Ultra 9 285H وشاشة 3K Puresight Pro خلال #MWC25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو خلال مؤتمر MWC 2025 عن إصدار Yoga Pro 7i Aura، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة Aura التي تمثل حواسيب Intel Copilot+ بعلامة تجارية خاصة.

يأتي هذا الإصدار لينضم إلى الأجهزة التي تحمل هذه الهوية، مثل Yoga Slim 7i وYoga 9i 2-in-1، بالإضافة إلى ThinkPad X1 Carbon Gen 13 وThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 وThinkPad X9.

يتميز Yoga Pro 7i Aura Edition Gen 10 بتصميم نحيف يبلغ 16.9 مم فقط، مع وزن 1.54 كجم. يأتي مزودًا بشاشة OLED Puresight Pro مقاس 14.5 بوصة بدقة 3000 × 1876، وهي مصممة لتغطية 100% من ألوان sRGB وDisplayP3، كما أنها معايرة مسبقًا للحصول على دقة ألوان عالية بتقنية Delta E.

يعتمد الجهاز على معالج Intel Core Ultra 9 285H Arrow Lake-H، مع خيارات تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5x-8533 ثنائية القناة و1 تيرابايت من تخزين PCIe Gen 4 NVMe SSD.

ووفقًا لما ذكرته لينوفو، تم ضبط Yoga Pro 7i Aura ليعمل بقدرة TDP تصل إلى 75 واط بفضل تقنية Lenovo X Power، ما يعزز الأداء في الاستخدامات المكثفة.

يأتي الحاسب أيضًا بلوحة مفاتيح جديدة ضمن حزمة Yoga Premium، حيث توفر مسافة انتقال مفاتيح 1.5 مم مع طلاء مقاوم للزيوت والماء، ما يضمن تجربة كتابة مريحة وعمرًا أطول. تضم هذه الحزمة أيضًا أربعة مكبرات صوت تدعم Dolby Atmos وميكروفونات متقدمة لإلغاء الضوضاء.

من ناحية الاتصال، يدعم الجهاز Wi-Fi 7 مع Bluetooth 5.4، ويحتوي على مجموعة متنوعة من المنافذ، تشمل منفذي USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذي USB4 Type-C مع دعم توصيل الطاقة 3.0 وDisplayPort 2.1، إلى جانب منفذ HDMI 2.1 الذي يدعم إخراج 4K بمعدل 60 هرتز، بالإضافة إلى قارئ بطاقات SD ومدخل سماعات 3.5 مم.

يعمل الحاسب ببطارية بسعة 84 واط/ساعة، بينما توفر كاميرا الويب بدقة 5 ميجابكسل تجربة تصوير ومكالمات فيديو محسّنة.

يتوفر Yoga Pro 7i Aura Edition باللون الرمادي ابتداءً من مارس 2025، بسعر يبدأ من 1,399 يورو.

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