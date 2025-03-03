تكنولوجيا: #MWC25 TCL تكشف عن هاتفين جديدين بتقنية Nxtpaper ودعم 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL خلال معرض Mobile World Congress (MWC 2025) في برشلونة عن إطلاق هاتفين جديدين ضمن سلسلة 60 الخاصة بها، وهما TCL 60 R 5G وTCL 60 SE Nxtpaper 5G، اللذان يستهدفان الفئة الاقتصادية في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. يأتي هذان الجهازان بمواصفات عملية تناسب المستخدمين الباحثين عن أداء موثوق بسعر مناسب.

يتميز TCL 60 SE Nxtpaper 5G بشاشة بقياس 6.7 بوصة ودقة HD+، مزودة بتقنية Nxtpaper 4.0 التي تتميز بطبقة مضادة للانعكاس وثلاثة أوضاع لتقليل إجهاد العين أثناء القراءة، أبرزها وضع Max Ink Mode الذي يوفر ما يصل إلى 7 أيام من القراءة بفضل استهلاك الطاقة المنخفض. يعتمد الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 6020 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعرين إضافيين بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما يدعم الجهاز تقنيات ذكاء اصطناعي بالتعاون مع Microsoft، مع بطارية بسعة 5010 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 33 واط.

أما TCL 60 R 5G فيقدم شاشة بنفس الحجم والدقة (6.7 بوصة، HD+) ومعدل تحديث 120 هرتز، لكنه لا يستخدم تقنية Nxtpaper. يعمل بمعالج Dimensity 6020 أيضًا، مع ذاكرة 4 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت قابل للتوسيع عبر microSDXC. يشتمل على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشحن بقوة 15 واط.

كلا الهاتفين يعملان بنظام أندرويد 15 مع واجهة TCL UI، ويدعمان تقنية NFC والاتصال عبر شبكات الجيل الخامس 5G، مع تصميم خفيف الوزن (190 غرامًا لـ 60 SE و192 غرامًا لـ 60 R). يتوفر TCL 60 SE Nxtpaper 5G بلونين، Twilight Purple وMidnight Blue، بينما يأتي TCL 60 R 5G بلون Space Grey. لم تُعلن TCL عن الأسعار أو مواعيد التوفر الدقيقة بعد، لكن التركيز على هذه الأجهزة يعكس استراتيجية الشركة لتقديم خيارات اقتصادية مبتكرة.

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