تكنولوجيا: #MWC25 ريلمي تطلق هواتف Realme 14 Pro عالمياً مع تقنيات ذكاء اصطناعي متقدم وكاميرا DSLR قابلة للتبديل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ريلمي عن إطلاق سلسلة هواتفها Realme 14 Pro في أوروبا خلال مشاركتها الأولى في مؤتمر الهواتف العالمي (MWC 2025) المنعقد في برشلونة بين 3 و6 مارس 2025. تضم السلسلة طرازي Realme 14 Pro وRealme 14 Pro+، اللذين سبق إطلاقهما في الصين والهند، ليصلا الآن إلى السوق الأوروبية. لم تكتفِ الشركة بذلك، بل أذهلت الحضور بعرض نموذج أولي لهاتف ذكي بتقنية عدسات قابلة للتبديل تشبه كاميرات DSLR، مما يعكس طموحها في إعادة تعريف قدرات التصوير في الهواتف.

يتميز Realme 14 Pro بمعالج Dimensity 7300 Energy وبطارية سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 45 واط، مع شاشة OLED مسطحة بدقة 10 بت ومعدل تحديث 120 هرتز. بينما يأتي Realme 14 Pro+ بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 وشاشة OLED منحنية بدقة أعلى، مع بطارية بنفس السعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، إلى جانب كاميرا تيليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل بتكبير بصري 3x. كلا الطرازين يحملان تصنيف IP69 لمقاومة الماء والغبار ومعيار MIL-STD-810H للمتانة، مع تقنية تغيير اللون الحساسة لدرجة الحرارة.

وكشفت الشركة أيضاً عن خططها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، تهدف من خلالها إلى مضاعفة قاعدة مستخدميها العالمية عبر شحن 100 مليون هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما عرضت الشركة تقنيات بصرية جديدة تعد بجودة تصوير تصل إلى مستوى كاميرات DSLR، إلى جانب ابتكارات ذكاء اصطناعي من مختبر Realme NEXT AI لتحسين التفاعل مع المستخدمين وأداء الكاميرا.

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