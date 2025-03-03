تكنولوجيا: #MWC25 ميزو تكشف عن هواتف جديدة ونظام Flyme AIOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ميزو عن عودتها المرتقبة إلى السوق العالمية من خلال مشاركتها في معرض MWC 2025 في برشلونة، إسبانيا،

كشفت الشركة عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة: Note 22، وMblu 22، وMblu 22 Pro، والتي ستكون متاحة في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من العام الحالي. يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التركيز الحصري تقريبًا على السوق الصينية، إذ كانت ميزو قد أعلنت قبل عام عن تحولها نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من صناعة الهواتف الذكية التقليدية، لكن مشاركتها في MWC تشير إلى استمرارها في هذا المجال.

تعتمد الهواتف الجديدة على نظام Flyme AIOS المطور بالتعاون مع DeepSeek، وهو نظام يركز على دمج الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة مستخدم متطورة. كما ستتضمن ميزو في جناحها بالمعرض مجموعة من المنتجات الأخرى مثل النظارات الذكية ومنصات السيارات الذكية، مما يعكس رؤيتها لمنظومة متكاملة تدعم الاتصال بين الأجهزة المختلفة ضمن إطار DreamSmart Group، الشركة الأم التي تشمل شراكات مع علامات مثل Polestar.

لم تكشف ميزو بعد عن تفاصيل المواصفات الكاملة للأجهزة أو أسعارها، لكن الإعلان أثار اهتمامًا كبيرًا بين المتابعين، خاصة مع عودة اسم Note الذي غاب منذ إصدار Note 9 في 2019. ومن المتوقع أن تقدم هذه الأجهزة مزيجًا من الأداء القوي والسعر التنافسي، مع التركيز على تعزيز حضور ميزو عالميًا بعد فترة من الغياب النسبي.

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